林全談兆豐案 黃國昌：不懂他的邏輯

行政院長林全今天親上火線談兆豐銀案，時代力量立委黃國昌表示，看完記者會後他不懂林全的邏輯，就林全針對「徐光曦去留」以及「求償」部分的回答，「我難以理解」。

針對兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，外界質疑兆豐董事長徐光曦赴美是「自己查自己」。行政院長林全今天親自召開「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會；他表示，徐光曦赴美是因為要和美國金融監理機構說明，兆豐調查是多元進行。

黃國昌下午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，他相信大家都贊成徹底調查、沒有上限；但林全表明繼續任用徐光曦的理由是「他有處理澳洲分行違反洗錢規定的經驗」，及「目前為止無法確認是否真的有洗錢」的犯罪事實，「這個說明，根本沒有回答問題」。

黃國昌指出，徐光曦在2010年至2013年任總經理時，巴拿馬分行出現違反洗錢規定的重大違規，「請問，有經驗的徐總經理，處理得如何呢？」與巴拿馬分行間存在疑似洗錢活動的紐約分行，同時也出現相同的違規情節。但兆豐卻沒有稽查、沒有內控、更沒有矯正。「請問徐光曦總經理不該被究責嗎？」

黃國昌質疑，連「請徐光曦去職接受調查」的基本要求都作不到，難怪面對57億新台幣求償的問題，林全竟說出「兆豐是上市公司，要由財政部作為大股東，來看它們董事會如何處理」這種無關痛癢的話。

他說，兆豐最大股東是政府，董事由政府派任，面對求償問題，「行政院可以沒有態度嗎？可以不採取積極作為嗎？」他絕不能容許讓這57億元由無辜的小股東與納稅人買單。1050830

(中央社)