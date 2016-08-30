脊椎關節炎延誤治療 嚴重沾黏變駝背

46歲王先生從小腳踝常發炎，原以為是運動傷害，成年後仍反覆疼痛，確診僵直性脊椎炎，但因長期發炎，脊椎沾黏，身體挺不直，脖子不能轉，視線受限。

脊椎關節炎是一種影響關節與脊椎的自體免疫疾病，因患者血中類風濕因子為陰性，稱為血清陰性脊椎關節炎，分為僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎、發炎性大腸疾病伴隨的關節病變、反應性關節炎等。最常見的是乾癬關節炎和僵直性脊椎炎。

台大醫院內科部免疫風濕過敏科主任謝松洲今天表示，全球約1%到1.4%人口有脊椎關節炎問題，依比例推，台灣約有23萬到32萬人罹患脊椎關節炎。

謝松洲說，台灣有高達7萬到8萬僵直性脊椎炎患者，這個疾病好發於20歲到40歲，且男性比女性多，病症剛開始可能是下背痛、屁股痛、下肢關節發炎、經常性肌腱韌帶發炎，很多人都以為是姿勢不良或運動傷害。

他表示，運動傷害的疼痛跟僵直性脊椎炎很大的差別在於，前者只要多休息，一般會改善；但僵直性脊椎炎則相反，愈休息可能愈痛，尤其睡到一半被痛醒，睡眠品質差，也影響正常生活。

46歲王先生從國一開始，腳踝就常常發炎、腫痛，為疾病所苦，休學一年略有好轉；但到20歲時又復發，自行買藥服用，但情況都沒好轉。直到2007年，經磁振造影檢查，才確診罹患僵直性脊椎炎。

不過，因長期發炎，王先生脊椎已經出現沾黏，脖子沒辦法像正常人一樣轉動，背也挺不直，出現類似縮脖的姿勢，視線也受限，沒辦法抬頭看上面，對生活造成極大的影響。

謝松洲說，很多患者容易輕忽這類疾病的可怕，認為只是痛，吃藥就好，往往都要拖個3到5年才要就診。但早期治療可以減少發炎及功能損失，比較可能回復正常生活，若延遲治療，脊椎就更容易受影響。

台北榮民總醫院過敏免疫風濕科主任蔡長祐說，國外報告曾看到案例，患者駝背超級嚴重，骨鬆一塌糊塗，因身體發炎時，骨頭的破骨細胞會被活化，當發炎持續進行，造成嚴重骨質疏鬆，加上患者韌帶接點鈣化、硬化，骨頭撐不住身體重量，背就愈來愈駝。

蔡長祐說，目前脊椎關節炎致病原因未明，但研判跟基因有關。若民眾有找不到原因的疼痛，且反覆發作，千萬不要暗自忍痛或隨便買藥止痛，應儘速就醫。1050830

(中央社)