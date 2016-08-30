槍殺約翰藍儂凶手 9度聲請假釋駁回

我要評比

近36年前在紐約市槍殺約翰藍儂（John Lennon）的男子，再度被紐約州假釋委員會駁回假釋聲請。

路透社與英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，61歲的柴普曼（Mark David Chapman）將會繼續被關在紐約州伊利郡（Erie County）水牛城（Buffalo）附近的警戒森嚴監獄。他從2000年開始聲請假釋，這次是第9次被駁回。

柴普曼曾是約翰藍儂與他過去所屬樂團披頭四（Beatles）的狂熱歌迷，後因射殺約翰藍儂遭判刑。1980年12月8日，約翰藍儂與妻子小野洋子（Yoko Ono）回到位於曼哈頓上西城（Upper West Side）的寓所時遭槍殺。

柴普曼對被控的二級謀殺罪認罪後，被判處20年至終生監禁的無期徒刑，服刑20年可聲請假釋。2000年以來他每兩年都會提出假釋聲請。

紐約州假釋委員會今天駁回柴普曼的請求，在聲明中表示：「儘管存在許多有利因素，但全都不如這起犯罪的預謀和尋求成名本質。」

「經過面談與重新檢視你的紀錄後，我們認定你的假釋不符社會福祉，並且太過輕視這項罪行的嚴重性，有損對法律的尊重。」

根據紐約州的線上紀錄，下次將於2018年8月舉行柴普曼的假釋聽證會。（譯者：中央社廖禹揚）1050830

(中央社)