陳子豪3分炮 猛象首局灌6分 2016年08月30日 19:47 中時 鄭任南 小字型 中字型 大字型 點閱49 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 中信兄弟陳子豪1局下打出3分打點全壘打。 (鄭任南攝) 中華職棒30日中信兄弟對統一獅的比賽中，中信兄弟陳子豪1局下打出三分打點的全壘打，中信兄弟在1局下就打下6分，比賽進行到2局上暫以6：5領先統一。 (鄭任南攝) 中華職棒30日中信兄弟對統一獅的比賽，中信兄弟陳子豪1局下打出三分打點的全壘打，中信兄弟在1局下就打下6分。(中時) 關鍵字：中信兄弟、統一獅、陳子豪、全壘打 點閱49 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：蘇智傑、陳傑憲一軍滿月驚奇之旅 上一則：亞洲青棒賽》態度好又肯學 我推翁瑋均先發抗日 相關新聞 蔣智賢3分彈白搭 高孝儀致勝安當英雄 圖片 鍾承佑隔了475天開轟 猿9比2踹獅 圖片 鍾承祐睽違1年開轟 桃猿坐穩首位 文字 林益全4安 打跑中信兄弟 圖片 速球派肯恩遭象釋出 艾迪頓明先發 圖片 發表意見(0)