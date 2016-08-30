陳子豪3分炮 猛象首局灌6分

中信兄弟陳子豪1局下打出3分打點全壘打。 (鄭任南攝)

中華職棒30日中信兄弟對統一獅的比賽中，中信兄弟陳子豪1局下打出三分打點的全壘打，中信兄弟在1局下就打下6分，比賽進行到2局上暫以6：5領先統一。 (鄭任南攝)

中華職棒30日中信兄弟對統一獅的比賽，中信兄弟陳子豪1局下打出三分打點的全壘打，中信兄弟在1局下就打下6分。

(中時)