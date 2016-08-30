秋冬赴日賞楓滑雪4萬起 歐洲團費跌萬元

秋天腳步近，旅遊品保協會今天公布第4季合理團費價格，日本賞楓、滑雪價格落在新台幣4萬元以上，歐洲團費受英鎊匯率影響，降幅達上萬元。

秋冬賞楓、滑雪季將至，旅遊品質保障協會今天召開今年第4季合理團費價格記者會，提醒消費者在報名時慎選合理旅行團。

品保協會東北亞委員林怡君說，秋天是國人赴日旅遊旺季，由於今年暑假旅遊市場異常低迷，暑假團費大跌，秋季起回穩，團費和上一季相比漲2000元至5000元，韓國團費和去年相比無太大變化，1萬多元就可由赴韓賞楓。

這次降幅最大就屬歐洲，品保協會歐洲線委員柯彩雲說，每年11、12月是歐洲淡季，加上今年英鎊匯率大跌，團費和暑假相比減少5000元到1萬5000元不等。

雄獅旅遊總經理游國珍分析，今年秋天日本賞楓團5天價格約落在4萬3000元左右，韓國團約1萬5000元。

冬季滑雪部分，游國珍說，台灣人常去的雪場有90%都在日本，包括北海道和北陸，隨著台灣人對滑雪喜愛程度增加，東北仙台也可能成為熱門雪場，今年滑雪團價格為3萬8000元到5萬5000元，預計在9月開賣，11月底就會銷售一空。

長程線方面，游國珍也說，今年華航A350新機投入市場，機位供給大增，另外，英鎊貶值也帶動旅客赴歐意願，今年旅客倍增。1050830

(中央社)