秋節國5避塞車 交通部推3招遊宜蘭

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中秋連假將至，交通部預估將有大量車潮湧上國5，壅塞難免，將擴大北宜區間公共運輸運能、減少民眾自行開車，並透過主動式交通資訊提供路徑導引，達時空間分流效果。

台鐵將加開9月15日至17日樹林往羅東、9月16日至18日羅東往樹林，總計3班次往返區間快車，提供100元優惠票價。

國道客運維持尖峰時段每3至5分鐘1班車，並提供固定行駛路線平均85折優惠價；另雙北試辦自捷運三重站、松山車站往返羅東臨時路線，以及板橋轉運站增開至羅東直達車。

此外，宜蘭端將試辦以既有路線延伸行駛宜蘭地區，包括幾米廣場、金車酒廠、羅東林業園區、羅東夜市與傳統藝術中心，可利用宜蘭在地台灣好行、紅綠線、勁好行銜接。

宜蘭縣政府於假日期間開行「紅綠線」觀光接駁公車，串聯各旅遊景點，包含2條幹線公車(紅線)、6條接駁公車(綠線)，持當日國道客運或台鐵票根，可免費搭乘「紅綠線」。

交通部也將提供共享運具新服務，與業者合作試辦公共運輸結合自助租車，規畫於礁溪、宜蘭、羅東轉運站、礁溪火車站設置無人化「iRent自助租車」服務，提供遊客使用。

該無人租車服務採計時收費，可下載「iRent自助租車」APP註冊使用；另外，交通部已協調宜蘭縣政府整合宜蘭地區在地計程車叫車服務，提供民眾更方便的計程車服務。

(中時)