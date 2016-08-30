青春都在歌劇裡 《可愛牧羊女》重返台南

77歲國家文藝獎得主曾道雄為推廣歌劇「衣帶漸寬終不悔」，他將重新推出作曲家莫札特 12歲所寫的田園歌唱劇《可愛牧羊女》。紀念該歌劇30年前首度在台南推出，這次也將重返台南。

曾道雄表示，30年前該歌劇是由奇美創辦人許文龍大力支持，才能首演，「許文龍是實業家，我認為他是台南的文化先驅。」曾道雄說，許文龍創立了奇美博物館後，現在放情垂釣之樂，「我用這齣歌劇向這位不平凡的漁夫致敬，也謝謝他對古典音樂的貢獻。」

《可愛牧羊女》是莫札特12歲時所譜寫，1958年由師大音樂學者戴序倫、陳明律、劉謨輝於國內首演英文版，後來該劇改編為中文版，是台灣演出多次的清唱劇之一。

曾道雄這次要帶著新生代歌手一起投入，曾道雄說，活到老學到老，「不只是母雞帶小雞的經驗傳承，資深如我也會從年輕人的創意中學到更多。」

歌劇在台灣的欣賞人口一直屬於小眾菁英人口，一生投入歌劇的曾道雄卻從不停止製作與創作，每年「強迫」自己都要繳出成績單；太太位於艋舺的老家已經成為曾道雄製作歌劇的戲服儲藏室，無論是《拉美莫爾的露琪亞》、《弄臣》到剛完成的《鄭莊公涉泉會母》等歌劇戲服都在其中，每一套戲服經過歷史考據，誰穿的誰的表演曾道雄都琅琅上口，心思與歲月念茲在茲，都在歌劇。

「我更在乎的是一起學習，一起工作的過程，那才是真正可以傳承的部分，只要一斷，就甚麼也沒了，我不想帶著滿滿卻不敢嘗試的夢想進棺材，寧願犧牲，也要成就夢想。」

「我覺得文化就像是天眼，他是所有生活的主軸，探照人間的一切，因為有文化，各行各業才能有所嚮往，有所追求。」曾道雄說，在國內製作歌劇多半都是交響樂團編預算邀請國外歌唱家來唱主角，「我明明知道台灣自己培育的優秀人才唱得比外國歌唱家好，卻總是沒有機會當主角。」曾道雄說，「與其等待別人給機會，不如集結一群熱愛歌劇的文化人，從自己做起。」曾道雄說，年輕世代的聲樂家就像寶劍，「有舞台做後盾，寶劍才會愈磨愈亮。」

田園歌唱劇《可愛牧羊女》將由曾道雄執導，女高音蔣啟真、男高音劉成華等演出，音樂會將於10月9日在台南文化中心舉行，索票免費入場。

(中時)