讓愛循環 新北志工捐時數照顧老人

新北市長朱立倫今天頒發感謝狀給佈老志工、世代志工代表，感謝他們讓長輩受到更多的關懷與照顧。朱立倫鼓勵大家踴躍加入志工行列，一起用愛的力量，讓年長者受到更多關懷。

家住中和的張奶奶，獨自照顧2個身障的兒子多年，每天需協助兒子換尿布及照顧生活起居，勞心且勞力，常感嘆身後不知誰來照顧她的兒子。在新北市佈老志工介入關懷服務2年後，邀張奶奶母子一起參加戶外活動，讓許久未出門的母子，享受難得的親子時光。

朱立倫今天頒發獎狀，感謝佈老志工代表，以及協助推動世代志工的馬偕、耕莘、莊敬、復興、南強、智光、徐匯、醒吾等學校代表，另外郭元益、宏達電、永和保福宮、泰山區農會、台北市立心慈善基金會等企業團體贊助，朱立倫也逐一感謝。

住在新莊區的經爺爺，獨居多年，因聽力退化，唯一的兒子和孫媳又定居於大陸，佈老志工在103年開始陪伴，這次也參加「阿公阿嬤走出來活動」。

高齡87歲的馬奶奶，因健康因素，許久不曾外出，在佈老志工的帶領下，終於走出家門。他們對於佈老志工的陪伴和照顧，都非常感恩。

朱立倫表示，「高齡照顧存本專案」，已有 2580名佈老志工，及 4萬846 名世代志工，投入專案幫助年長者，也看到很多志工在累積服務時數後，滿懷愛心且大方地捐贈給社會上需要幫助的人。

社會局長張錦麗表示，為因應高齡化社會及人口快速老化情形，市府特別規劃「高齡照顧存本專案」，佈老及世代志工，除兌換特約居家服務給指定對象外，更可捐贈公益提供弱勢長輩使用。以協助家庭，減輕照顧長者龐大的壓力。

市府從去年12月起，結合15家居家服務單位，讓弱勢獨居長輩，可免費享有特約居家服務。今年更在新點社福基金會的贊助下，讓弱勢長輩出外郊遊，真正達到愛的回饋和善的循環。1050830

(中央社)