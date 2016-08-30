修復「原鄉的天路」 甲仙工務段獲傑出工程獎

修復後的桃源一橋宛如世外桃源。（公路總局提供）

2009年莫拉克風災重創南橫公路，台20線寶來至桃源橋斷路毀，桃源部落成孤島。歷經漫漫2169個「與老天爺搶時間」的日子，最後2座勝境橋、桃源一橋終修復，還給上萬居民安全回家的路，當地人稱為「原鄉的天路」。

交通部今天頒發今年「金路獎」，共6個獎項由54個機關單位獲得；唯一「傑出工程獎」得主為公路總局第三區養護工程處甲仙工務段，費時6年，完成「台20線勝境橋及桃源一橋」工程，重還當地人就學、就業與就醫需求。

莫拉克風災重創台20線寶來至桃源長約14公里路段，總計8座橋梁、10座路基沖毀、流失，當地桃源部落也因交通中斷，成為孤島。

甲仙工務段靈魂人物為綽號「黑熊」的段長王慶雄，他說，桃源一橋橋墩為全國第2高、勝境橋為全國第3，是對外唯一聯絡道路間橋梁。山區工程不易，人力、機具吃緊，且環境濕冷、橋梁高度高，工安與工法必須零誤差。

「是職責、也是宿命。」王慶雄也說，汛期間臨時便道易因雨中斷，施工期僅約半年，工程人員不僅「與老天爺搶時間」，宛如搏命，「別人往山下跑，我們只能往山上衝，當然也會害怕，但路不通怎麼讓人回家？」

他說，桃源部落共上萬名居民，修復工程不只是2座橋梁，而是安全回家的路。去年7月18日桃源一橋通車，階段性任務結束，也代表寶來至桃源路廊修復完成，守護原鄉居民。

言及山區工程人員艱辛，王慶雄當場哽咽，已有15年資歷的他說，歷任台東關山段到高雄甲仙段，與南橫結下不解之緣，幾乎定居海拔2、3000公尺高山，每周只能回家1次，2013年父親過世，更無法及時趕回見最後一面。

第三區養工處長林清洲說，南橫公路50年前開闢，殞落116名工程人員，得來不易，公路人員「使命必達」，人人都有不為人知的辛酸。

(中時)