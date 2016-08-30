秋冬出國旅遊團費 日本漲、歐美降

我要評比

告別盛暑，進入秋冬旅遊時節，旅行業品質保障協會今天公布10至12月各線旅行團參考價格，讓旅客了解合理團費，當聰明玩家。熱門的日本較去年同期略漲2000至5000元；長程線歐洲便宜最多6000元，美國最多降5000元。

品保協會指出，國人喜愛於秋冬赴日，行程多以賞楓、泡湯為重點，今年整體團費略漲2000至5000元，團費小漲，但買氣仍舊旺盛；東京約2萬4888至2萬9800元，大阪賞楓團2萬4800元至3萬3800元，北海道則約2萬1800元至3萬3800元，而11月下旬旺季的價差較大。

至於韓國10至11月亦為賞楓季，行程除韓劇景點外，多以賞楓為主，價格與去年同期差不多，韓國首爾約1萬多元；東南亞線以招待團、獎勵旅遊為主，票價比旺季降3000元內。

長程線部分，品保協會公布，因台幣升值、票價降幅大等因素，年底前美國夏威夷、西岸、東岸相較暑期旺季，均可望下殺8000元以上，最多可便宜1萬8000元，與去年同期則降1000至5000元，不過飯店、車資降幅較小。

同為賞楓勝地的加拿大多倫多，以美加東10天行程為主力，降約1萬2000至1萬6000元；中南美洲則以古巴行程逐漸加溫，推出11至13天旅遊產品，但本就屬高價產品，起伏不大。

歐洲冬季為旅遊淡季，行銷聖誕市集、跨年活動為主，因機票降價明顯、報價調低，整體團費最多降1萬5000元，與去年同期降約3000至6000元，荷、比、法、德10天約5至6萬元。

品保協會也說，10至12月為南半球春天賞花季，今年因歐洲、中東受恐攻威脅，大量遊客湧入南半球，加上票價調漲，紐、澳漲2000至4000元，整體團費與去年同期相比則持平。

品保協會也提醒消費者，慎選合法旅行社、事先了解產品契約內容、參考合理售價，以「一分錢一分貨」原則，選擇適合行程。

(中時)