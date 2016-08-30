談兆豐銀案 黃國昌：不懂林全院長的邏輯

圖左為行政院長林全、右為時代力量黨主席黃國昌。(合成資料照)

獨派大老吳澧培今天重批林全內閣表現不佳，強調如果林全不下台，總統蔡英文將沒有明天。下午，時代力量黨主席黃國昌也為了兆豐銀案嚴詞質疑林全，綠營隱然正掀起一波反林聲浪。

林全下午親上火線說明兆豐銀紐約分行洗錢疑雲，表示將責成副院長林錫耀成立「督導小組」，並說「我們一定會以沒上限的方式，盡速查明」。稍晚，黃國昌臉書發文表示，贊成徹底調查、沒有上限。但是，就院長針對「徐光曦去留」以及「求償」部分的回答，「我難以理解」。

兆豐銀涉洗錢案，外界質疑兆豐董事長徐光曦赴美是「自己查自己」，林全表示，法務部及金管會均針對兆豐銀進行調查，採多元管道進行。黃國昌臉書發文「不懂林全院長的邏輯」指出，林全表明，繼續任用徐光曦的理由是「他有處理澳洲分行違反洗錢規定的經驗」以及「目前為止無法確認是否真的有洗錢」的犯罪事實。

黃國昌說，林全這個說明，根本沒有回答問題。徐光曦2010-2013任總經理時，巴拿馬分行出現違反洗錢規定的重大違規，請問，有經驗的徐總經理，處理得如何呢？尤有甚者，與巴拿馬分行間存在大量疑似洗錢活動的紐約分行，同時期也出現相同的違規情節。然而，兆豐卻沒有稽查、沒有內控、更沒有矯正。這不正是在有經驗的徐總經理任內發生的嗎？

紐約分行的持續不斷違法，導致2016年發生如此嚴重的後果，請問以前的徐光曦總經理不該被究責嗎？這個究責，應該由現在的徐光曦董事長進行嗎？

「有無洗錢的犯罪事實」當然必須留待檢調釐清；但是，任內不斷出現海外分行違反洗錢防制規定而未採取有效作為，卻已是一個客觀的事實。在這種情形，還要選擇繼續瞎挺下去嗎？

黃國昌的貼文一出，網友紛紛留言：「林全是金融專業不應裝傻！」、「唉，本來對林全還有期望。現在覺得他真的只是木栓。」、「無法確認洗錢，這是林全說的嗎？都被罰了這個說法會不會太低能了？」、「看今天的記者會，林全院長行政能力普普而已，老態龍腫没魄力，記者連問兩個問題無法全答覆，我想不用期待什麼了」、「林全會是重創民進黨政權的潛在因子.從兆豐金控洗錢案.可以大膽預估...未來」、「顯然蔡英文的民調又要重挫了。妳的民調就由林全陪葬吧 !」。

(中時電子報)