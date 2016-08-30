陸公安部十三五目標：政治安全打擊破壞

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中國大陸公安部今天公布「十三五平安中國建設規劃」徵求意見稿，提到要健全維護「國家政治安全機制」，有力打擊敵對勢力的顛覆滲透和分裂破壞活動，堅決遏制宗教極端思想。

綜合大陸媒體報導，這項規劃意見稿指出，大陸當前正處於改革攻堅期、發展轉型期。受國際、國內多種因素影響，面臨著「對外維護國家主權、安全、發展利益，對內維護政治安全和社會穩定」的雙重壓力，各類社會矛盾相互交織、各種風險隱患大量增多。

意見稿指出，「十三五」（第13個五年規劃，2016年至2020年）時期「平安中國」的發展目標主要包括：捍衛國家政治安全和政權安全、保持社會治安大局持續穩定、努力營造社會安全生產環境、全面維護基層社會和諧穩定。

其中，意見稿明訂要創新完善「立體化社會治安防控體系」，包括推動重點部位聯動防控、重大風險聯動穩控和重要領域聯動管控，提升聯動調節能力；科學部署街面警力，推進巡邏勤務機制規範化，著力構建情指巡一體化工作機制，全面提升「社會面整體防控能力」。

同時還要加強基礎性制度建設。推進以準確唯一的公民身分訊息，促進「社會信用代碼制度」建設。探索建立違法犯罪記錄與社會信用掛鉤（聯結）制度。

針對大陸公安意外頻傳，意見稿也提出要構建完善「生產安全事故風險防控體系」。其中包括加大安全生產在社會管理綜合治理考評體系中的權重；清查管控「引發社會穩定」的事故潛在風險；推進危險化學品、易爆物品、煙花爆竹等企業建設全過程訊息化追溯體系。

此外還包括實施城市安全風險源普查，加速城區內人口密集區危險化學品和化工企業搬遷。嚴格審批「管控人員集中的大型經營性活動」。1050830

(中央社)