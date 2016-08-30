蝦毀！猿隊阿迷趴有直升機進場開球

桃猿隊阿迷趴將有直升機飛進球場參與開球。（猿隊提供）

桃猿隊在9月2日(五)起的「阿迷趴」(ARMY PARTY)，全猿主場將要成為國軍的「戎耀戰場」，國防部不但安排五架幻象2000戰機以大雁隊形衝場，更追加以直升機進入球場參與開球，要讓球迷感受一場超威的開球演出！

國防部副參謀總長王信龍中將今（30）日前往新竹空軍基地，視導參與軍人節「向英雄致敬」職棒開球活動的空中操演整備情形，期勉參演人員落實風險管控，發揮團隊精神，圓滿達成任務。

王副總長指出，這是國軍第2次執行職棒賽前的戰機衝場操演，他期許參演人員應參考前次的經驗，據以精進修正，同時抱持「第一次執行任務」的心態，仔細檢視任務環節，將各項風險因素降至最低。

9月2日下午5時在桃園球場舉辦的「向英雄致敬」職棒開球活動，國軍部隊將進行多項操演，在空中部分，預計由5架幻象戰機編隊衝場，以及S-70C直升機搭載開球貴賓垂降進場，活動精采可期。

當日在球場擔綱演出的國軍官兵與後勤超過千人，國防部動員憲兵特勤、陸軍戰技、海軍蛙人、空軍戰機出現在全猿主場，這是史上最盛大的棒球場國軍演出！於是9月2日(五)球迷進場時間將提早為16：30。

(中時電子報)