林予晞酒醉大咬　柯有倫肌肉成「雞肉」

林予晞劇中發酒瘋，狂咬柯有倫。（台視）

林予晞劇中發酒瘋，柯有倫扮暖男。（台視）

台視、東森《必勝練習生》上週六（8/27）播出第5集，15-24歲女性分眾收視開出1.42的好成績！收視最高點落在林予晞喝醉後由柯有倫扮演護花使者送回家，林予晞不但吵著要喝飲料，還發酒瘋張口咬柯有倫的手和脖子，受苦又受難的柯有倫笑說：「大力的咬我吧！因為知道予晞在拍戲的期間忌口忌得非常嚴謹，所以那時候就請她把我想像成一個炸雞排大口的咬下去！」

使出「大力金剛嘴」猛咬的林予晞笑說：「還好他是穿長袖啦！應該沒有真的很痛吧？」她看過一些朋友喝醉有這樣的狀態，拍攝當下就盡量讓自己進入一個很豁出去的任性情境中。林予晞坦承演出時心情十分忐忑，幸好最後效果呈現自然：「碰到一個可以彼此溝通表演方式的對象很幸運，兩個人表演起來就會很自在反應都會比較真實。本來不知道戲劇效果出來是否有趣，還好大家看到播出後的反應很好，拋開一切的表演能夠搏君一笑非常值得。」。

柯有倫在戲中無條件付出的小鮮肉形象討喜，他表示自己也很喜歡這個角色：「小鮮肉們對愛情比較有單純的想法也比較有衝勁，愛上了就永不回頭！在任何方面都很有拼勁的感覺！」對於照顧喝茫的朋友柯有倫相當有經驗，他表示，身邊的兄弟們都稱自己為不倒翁，可是往往這些人在喝醉後都成為需要關心與聊天的朋友，所以他常常扮演保姆把大家安全送到家。

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(中時)