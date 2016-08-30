連寶猜跨海辦個展 用心詮釋「新伊索寓言」

台灣陶藝家連寶猜（中）跨海文化交流，在西安曲江富陶國際陶藝博物館舉辦個展。（連寶猜提供）

策展方與西安市富陶陶瓷文化研究院共同舉辦研討會，探討連寶猜的藝術創作。（連寶猜提供）

連寶猜個展除了展示精采的陶藝作品，也有多幅畫作。（連寶猜提供）

連寶猜作品親切近人，吸引大人小孩駐足觀賞。（連寶猜提供）

台灣知名陶藝家連寶猜首度跨海舉行個展，帶給對岸全新的視覺饗宴！由西安曲江富陶國際陶藝博物館主辦的【新伊索寓言一台灣陶藝家連寶猜陶藝作品展】，可以看到她的觀念性陶藝、獨特的釉色運用，作品童稚拙樸，令觀者即之也溫，無怪乎當地策展人也大呼精采。

連寶猜雖以創作陶藝為主，但近年也拿出畫筆，以回憶童年生活為基調，畫了不少極具連氏風格的畫作。所以這次帶了陶藝20件，油畫10件，壓克力畫2件，碗盤20件，與對岸藝術文化交流。

促成此次展覽的當代藝術家朱毅在開幕時致詞，「連老師是台灣非常著名的陶藝家，特地邀請她來我們古都西安，西安是中國文化重鎮，我覺得不來西安辦展，會是連老師的一個遺憾。」

西安美術學院教授陳琦表示，「這幾年我們和台灣的文化交流越來越多，此次連寶猜老師不僅帶來了陶藝作品，還有一些當代繪畫，給我們西安的藝術愛好者上了一堂好課。」

被問到個人的創作來源為何，連寶猜說，「我的題材主要關注人的心裡成長過程，還有一些青少年生活，當下社會的一些問題都是我的思考範圍，會把它記錄在腦海裡，透過作品來呈現出來。」

連寶猜的作品也會觸及一些宗教方面的題材。例如達摩形象，達摩在印度是貴族，就用紅色來表現。梁武帝時期請他來當國師，當他來到時梁朝已經滅亡了，飄蕩各地，就用金色、銀色來表現。連寶猜解釋，「達摩雖然佛教人物，但我想用平常人的內心變化來表現他。通過對當下社會的表現，來探討心靈層面問題。」

連寶猜談及目前的創作狀態，「我目前的創作可以用『隨心所欲』來形容，到了我這個年紀來看待人生，發掘內心想表達的。」

策展方與西安市富陶陶瓷文化研究院還共同舉辦了研討會，探討連寶猜的創作理念和狀態，其觀念性陶藝的產生背景，西安本土陶藝師們表達了對連寶猜40年來堅持創作的尊敬，雙方進行了友好交流。

(中時電子報)