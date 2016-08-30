李小鵬辭山西省長 樓陽生代理

我要評比

新華社報導，山西省長李小鵬因「工作變動」請辭今天獲准，省長職務將由中共山西省委副書記樓陽生代理。李小鵬據傳將調往北京，出任中國大陸交通運輸部長。

報導指出，山西省第12屆人民大會常務委員會第28次會議30日決定，接受李小鵬因工作變動辭去山西省長職務的請求，任命樓陽生為山西省副省長、代理山西省長。

香港明報29日報導，李小鵬28日奉命返回北京，預料將接替楊傳堂擔任大陸交通部長。

57歲的李小鵬是大陸國務院前總理李鵬的長子，從政前長期在電力系統任職，並被稱為「亞洲電王」。他在2008年5月棄商從政，出任中共山西省委常委。

李小鵬仕途一度被外界看好，但報導引述知情人士指出，李小鵬棄商從政到山西任職，原本想以此為跳板上調返京，但在試圖進入大陸能源部門任職時受阻。

他2008年出任山西副省長，2013年才升任省長。在山西從政8年期間，經歷了袁純清、王儒林和駱惠寧3任省委書記，但主官調整時，李小鵬始終無法更上層樓。

至於樓陽生，則是2014年從中共湖北省委組織部長調任山西省委副書記。中共總書記習近平2002年至2007年主政浙江期間，樓陽生任中共麗水市委書記，因此被視為是習近平的人馬。1050830

(中央社)