G20歐習會 美中力圖縮小分歧

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美國總統歐巴馬預定9月出席20國集團（G20）杭州峰會，並於9月3日會晤中國大陸國家主席習近平。據美方官員預告，雙方將回顧美中關係多年來取得的進展，並努力縮小分歧。

綜合新華社等陸媒報導，美國白宮副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）29日在記者會中，公布歐巴馬出席G20峰會、舉行美中兩國元首會晤、訪問寮國並出席東亞峰會等行程。

羅茲表示，這次會晤建立在兩國元首之前多次接觸和雙方合作取得的一些突破性進展基礎上。

他說，這些接觸和進展包括歐巴馬與習近平2013年在美國加州陽光莊園的會晤、習近平2015年9月對美進行國是訪問以及雙方發表中美元首氣候變遷聯合聲明。

歐巴馬預定9月2日至9日赴中國大陸與寮國，出席G20杭州峰會、美國－東協領袖峰會以及東亞峰會。

歐巴馬預定9月3日下午與習近平舉行雙邊會晤，習近平隨後將為歐巴馬舉行小規模晚宴。據報導，兩人將討論美中關係過去7年半的「核心問題」。

羅茲說，這次元首會晤將談及處於美中關係核心的所有問題。雙方將回顧在全球經濟發展、氣候變遷、伊朗核子協議、朝鮮半島局勢等方面取得的進展，同時努力解決包括網路、貿易、海洋爭端、人權等分歧。1050830

(中央社)