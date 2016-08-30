電信詐騙！北京清華大學老師痛失8800萬元

一則由北京清華大學液晶大樓物業服務中心發布的「警情通報」30日在網路上熱傳，通報稱，8月29日晚上23點25分，中關村派出所110接報，海澱區藍旗營社區清華大學一老師，被冒充公檢法電信詐騙人民幣1760萬元（合約8800萬台幣）。

通報中提到，各單位加強員工宣傳力度，擴大宣傳範圍，減少和避免此類案件發生。一旦發現此類情況，請第一時間告知片警。通報時間為今日(8月30日)。經查，清華教師被電信詐騙屬實，警方已介入調查。海澱警方同時提醒市民，不聽，不信，不轉帳，增強自我防範意識。

據指出，大陸通常出現的詐騙手法，是騙子利用網路電話直接打電話給使用者，多人分工，分別假冒銀行以及公安局或檢察院等單位工作人員，謊稱使用者的銀行卡被複製盜用，涉嫌販毒、洗錢、走私等犯罪，以凍結帳戶相威脅，以保護用戶帳戶資金安全為由，要求使用者將存款存入安全帳戶。

或是騙子冒充電信工作人員打電話給被害人，謊稱被害人在某地辦理了固定電話並已造成欠費。當被害人反映並未登記辦理該電話時，騙子則由多人分工冒充銀行、公安局等單位工作人員以被害人身份資訊洩露、被他人冒用安裝了電話並欠下高額話費公安機關正在調查，還發現以被害人名字開戶的銀行帳戶涉案將被凍結等為由，要求被害人到自動取款機上將被害人的其他銀行卡進行加密，通過英文介面操作，誘騙被害人將卡內存款轉入騙子指定的帳戶。

(中時)