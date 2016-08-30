殲15過於巨大 陸媒建議改小

在俄國航艦上訓練的米格29K，裝有兩枚大型的反艦飛彈，多功能的特性是它能取代蘇33的主因。(圖/網路)

俄國唯一的航空母艦庫茲涅佐夫元帥號(Admiral Kuznetsov)將在10月時前往東地中海執行任務，這段期間正在進行戰機換裝訓練，把原先大型的蘇-33，換成中型的米格-29K。這意味著中國大陸殲15是世上唯一的大型艦載戰機，因此有大陸媒體分析艦載戰機體積對航空母艦操作的影響。

蘇27與米格29，是俄國最重要的四代戰機，當初認為蘇27具有極長的航程，更大的帳面載彈量，因此比米格29更適合作為航空母艦戰鬥機，就以蘇27改造成的可折翼的蘇-33，成為俄國庫茲涅佐夫元帥號的戰鬥機。正因為有這俄國的前例，中國大陸在引進遼寧號之後，就選用大陸版蘇-33的殲15做遼寧號戰機。

大陸瀋陽飛機公司的殲31，在設計時應該就考慮過成為艦載戰機，有粗壯的起降架。不過受重視程度不如殲20。(圖/新華社)

但是實際操作以後，卻發現蘇-33體積過於巨大，不適合在狹小的航空母艦上操作。而且蘇-33性能單一，僅為防空攔截機，沒有好的制海及對地攻擊性能。相對的米格29在經過多年的改良，採輕量化發展，終於逐漸擺脫航程太短的毛病，因此得到印度海軍的採用，將購買45架；俄羅斯也跟進，將用米格-29K取代蘇-33。

因此大陸軍評認為，從各方角度分析，體積過大的殲15，僅是遼寧號上的「過渡機種」。中共海軍應該籌畫下一代真正合用的艦載戰機；可能是殲31，或者是全新的設計。

(中時電子報)