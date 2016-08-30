20歲杜家明驚喜剋獅 兄弟寫3紀錄

蔣智賢(左)3安5打點獲選單場MVP，也被林智勝賞了一桶水當獎賞。(鄭任南攝)

蔣智賢6局下打出第29發全壘打，回到休息區與隊友擊掌慶祝。 (鄭任南攝)

20歲的杜家明，臨危受命中繼4局，被敲2安、無失分，送出5三振、1四壞。 (鄭任南攝)

（22:15更新）中職統一獅總教練郭泰源對比賽用球有意見，今30日的獅象戰馬上展現比賽用球的無情火！中信兄弟蔣智賢在4局下打出1打點，締造中職史上最快單季100打點紀錄，終場中信兄弟10比5打敗獅隊。

中信兄弟球星彭政閔在8局下代打上場，他面對獅投王玉譜150公里的速球，一棒打出右外野二壘安打，恰恰達成中職16年生涯第1500場出賽，中職史上排名第2。

彭政閔說：「雖然沒有突破聯盟紀錄，也算是中信兄弟的紀錄，很開心，這會是我的美好回憶、也會是象迷的回憶。」

獅象戰的4局下，中信兄弟林智勝打出左外野安打、再盜上二壘，這是林智勝生涯第1400安打達成，他成為中職史上第5人達成1400安；接著蔣蔣智賢補上安打，林智勝跑回本壘得分，中信兄弟7比5領先獅隊。

蔣炮這支安打帶進1打點，讓他本季第100打點達成，他以80場比賽365打席323打數，改寫中職史上最快單季100打點紀錄，湊巧的是原紀錄是林智勝在2015年以92場比賽411打席339打數寫下的。

陳子豪1局下打出3分炮，中信兄弟1局下打下6分。 (鄭任南攝)

30日的獅象戰的先發投手都投不滿5局，中信兄弟鄭錡鴻只投了1局被打3安打、丟5分，主要是送出4次保送，杜家明接手後4局無失分，杜家明拿到本季首勝；獅投達斯汀投4.2局被打8安打失7分，中信兄弟陳子豪的3分炮是重傷害，達斯汀中斷3連勝。

兩隊在前2局展開冗長的攻擊，1局下，中信兄弟除了林智勝保送外，前6棒打了5安打、包括陳子豪3分彈，一口氣摘下6分；2局上，獅隊還以顏色，以4安打加上2次保送與1次失誤攻下5分，中信兄弟領先獅隊1分。

6局下，中信兄弟林智勝再揮1打點安打、接著蔣智賢補揮2分全壘打，蔣智賢再賺2打點，中信兄弟10比5拉大比數。

(中時電子報)