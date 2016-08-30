美警告土耳其停止進攻庫德族

敘利亞庫德族「人民保衛軍」與「女民保衛軍」的新兵一同接受訓練。（照片來源：Kurdish Female Fighters/YPJ）

經過了一番外交角力後，美國政府正式表態反對土耳其進攻敘利亞境內的庫德族反抗軍。根據庫德族經營的Rudaw新聞網，歐巴馬總統的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）在29日的記者會上指出，美國反對土耳其部隊往賈拉布魯斯（Jarablus）南方持續推進。

更重要的一點，則是羅茲明確表示美國反對土耳其進攻以庫德族「人民保衛軍」（YPG）為核心的敘利亞民主軍。他指出：「美國政府支持土耳其清除在賈拉布魯斯的伊斯蘭國殘餘勢力，我們也支持土耳其維護其邊界安全。我們不支持並且反對土耳其往南繼續進攻，並且與敘利亞民主軍等反抗軍作戰。與敘利亞民主軍的衝突，會破壞反對伊斯蘭國統一戰線的團結，這並非我們所樂見的。」

由於美國副總統拜登曾經要求敘利亞民主軍放棄陣地，庫德族人一度懷疑自己是否已經遭到華府的背叛。稍早，五角大廈發言人庫克（Peter Cook）在接受法新社訪問時，也針對此一問題發表看法：「我們對發生在賈拉布魯斯南部的衝突始終與予密切關注，知道當地已經沒有伊斯蘭國的活動，也瞭解土耳其軍隊正在與包括敘利亞民主軍在內的各派系反對派武裝爆交火。」

針對土耳其的行為，不高興的顯然不是只有庫德族，同時也包括很多與他們並肩作戰對抗伊斯蘭國的美國人。被歐巴馬總統委任為打擊「伊斯蘭國」專員的麥格克（Brett McGurk）在推特上抱怨，表示土耳其打著進攻恐怖份子的旗幟進攻敘利亞，但實際上砲擊的目標都是敘利亞民主軍的陣地。他指出，土耳其軍隊所到之處，都沒有伊斯蘭國的部隊在活動。

土耳其早就已經公開宣佈，他們進攻賈拉布魯斯的目的是消滅邊界活動的所有敵人，其中也包括敘利亞庫德族人在內。做為北約會員國的土耳其與由美軍裝備起來對抗伊斯蘭國威脅的敘利亞民主軍，看在美國人眼中都是維持中東秩序的夥伴，因此極而在兩者中間選擇其中一個。稍早華府向安卡拉妥協的原因，似乎是十分擔憂土耳其以美國支持軍事政變為理由倒向俄羅斯。

庫德族人的宣傳海報，指出無論歐巴馬如何努力，都無法挽回向俄羅斯靠攏的土耳其。（圖片來源：Kurdistan & Realities. کوردستان و ڕاستیەکان）

而美國之所以改變原本的姑息立場，一來可能是發現土耳其真的沒有認真在與伊斯蘭國交戰，二來則是發現一旦失去庫德族人的支持，自己非常有可能在中東陷入真正孤立無援的局面。庫德族方面的言論認為，受到泛伊斯蘭主義控制的土耳其，不只暗中支持伊斯蘭國，而且為了反抗歐美的意識形態也必將與俄羅斯走到一起。犧牲庫德族的做法，顯然無法改變艾爾段總統與美國決裂的決心。

(中時電子報)