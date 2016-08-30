大尺碼模特兒 為挑戰南韓審美挺身而出

在審美標準連芭比娃娃都望塵莫及的南韓，大尺碼模特兒金智陽（Vivian Geeyang Kim）發起反對女性追求凹凸有致身材的運動，並勇於面對網路上的惡評，表示他們並不需感到羞愧。

法新社報導，金智陽曾為美國品牌擔任模特兒，身高165分、體重70公斤的她，在美國一些大尺碼時裝秀上還是會被認為「太瘦小」。

但她在以外貌取人的家鄉，經常在社群網站上遭嘲笑奚落，說她「不折不扣的胖子」、「噁心」。

30歲的金智陽說：「南韓的女性理想體重是50公斤，而且許多超過這個體重的女性覺得自己胖。」

她在最近的照片拍攝工作結束後告訴法新社：「這實在太可笑了，這個不可能達成的標準傷害了南韓女性的自尊。這必須改變。」

金智陽的衣服尺寸是美國尺碼10號，她經營1家網路服飾店，並發行專為南韓大尺碼女性編輯的時尚雜誌。在這個追求如韓流明星一般瘦得像竹竿的身材，女演員都被經紀公司嚴格控管減肥的國家，這份雜誌首開先例。

隨波逐流壓力太大的結果，許多人轉而求助南韓產值46億美元的整形手術，包括從隆鼻到正顎手術等各種服務。

根據首爾三育大學（Samyook University）2013年針對154名女大學生的調查，參與者的身體質量指數（body mass index）皆在標準範圍18-23內，其中近95%的人表示對自己的身材不滿意。

超過60%受訪者覺得自己應該減肥。

白秀晶是金智陽的粉絲與客戶之一，同樣穿著美國尺碼10號的她曾遭自己的母親嘲弄，甚至因為不想在公共場合被胖女兒叫媽，而拒絕跟她搭同台公車。

她也說，金智陽的服飾店是首家為大尺碼女性製作漂亮、合身服飾的商店，而非「一般被稱作大尺碼服飾的，單調又寬鬆不合身的麻布袋」。

31歲的白秀晶說：「無論我的尺寸大小，我也是個人，而且是個想要覺得自己很漂亮又喜愛自己的女人...而金智陽開啟了與這個國家的對話。」

「對所有像我這樣的女性而言，她踏出了勇敢的一大步。」（譯者：中央社廖禹揚）1050830

(中央社)