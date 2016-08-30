駐蒙古代表黃國榮拜會蒙古奧會主席

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中華民國駐蒙古代表黃國榮（左）30日上午拜會蒙古奧林匹克委員會主席ZAGDSUREN D.（右），就加強台蒙體育交流事宜交換意見。(駐蒙古代表處提供)中央社 105年8月30日

中華民國駐蒙古代表黃國榮30日上午拜會蒙古奧林匹克委員會主席ZAGDSUREN D.，就加強台蒙體育交流事宜交換意見。

黃國榮首先對ZAGDSUREN D.主席於2013年支持台中市取得2017年東亞運動會的主辦權，且後來東亞運動會總會於2013年5月決議停辦東亞運動會，改為自2019年起舉辦東亞青年運動會，蒙古仍支持台中市主辦第一屆東亞青年運動會表達感謝之意。

黃國榮表示，中華民國政府不論中央或地方，相當重視東亞青年運動會的舉辦，早已積極進行該運動會場館的規劃興建，以及各項前置作業，希望能辦好此項對東亞國家年輕運動員而言相當重要的國際賽事。

黃國榮又表示，期盼舉辦國際運動賽事經驗豐富的蒙古奧委會能夠多加指導，屆時更歡迎ZAGDSUREN D.主席能率領更多的蒙古年輕運動員前往台灣參與盛會，創造佳績。

ZAGDSUREN D.主席表示，他於2012年訪問台中時，受到當時擔任台中市副市長的黃國榮熱忱接待及款宴的情景仍記憶猶新，對於台灣人民的友善熱情更是印象深刻。

ZAGDSUREN D.主席說，由於台中市是第一屆東亞青年運動會的主辦城市，東亞青年運動會總會下次會議將於今年底在台中召開，屆時他將親自前往出席，並期待能有機會貢獻心力，與中華台北奧林匹克委員會及台中市政府共同努力，一起辦好2019年第一屆東亞青年運動會，為此項新興國際運動賽會奠定良好基礎。

黃國榮結束會晤後，由蒙古奧林匹克委員會的工作人員引導參觀該會附設的奧林匹克運動會博物館，瞭解蒙古參與奧林匹克運動會的歷史。1050830

(中央社)