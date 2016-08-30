澳洲布里斯本市長闊克將率招商團訪台

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澳洲布里斯本市長闊克（GrahamQuirk）9月7至9日將率約20人的投資招商團訪問台灣，分別在台北市及高雄市各進行1場投資招商論壇，盼成功媒合雙方產業，實質提升台澳關係。

中華民國駐布里斯本辦事處表示，闊克市長的投資招商團成員涵蓋房地產開發及投資、國際教育與培訓、旅遊及觀光、衛生與老年照護、專業商業服務及電信等產業。

布里斯本市投資招商團的高雄場投資招商論壇訂於9月7日下午2時在高雄展覽館舉行；台北場投資招商論壇訂於9月8日下午5時30分在台北晶華酒店舉行。

中華民國駐布里斯本辦事處表示，歡迎有興趣的相關業界人士直接向布里斯本市長辦公室Anjela Chen報名及洽詢：電子郵件為YiYa.Chen@brisbane.qld.gov.au，聯繫電話是 +61 (7) 3178 5060。

駐布里斯本辦事處指出，闊克此行除出席姊妹市高雄市政府主辦的「2016全球港灣城市論壇」，並將參訪高雄1家科技公司。闊克也將拜會高雄市長陳菊及台北市長柯文哲，就推動城市交流交換意見。台北市副市長林欽榮將出席在台北市舉行的投資招商論壇。

駐布里斯本辦事處除積極洽邀闊克市長訪台外，也在籌組投資招商團、安排訪台行程及在台舉辦投資招商論壇等過程中與布里斯本市政府密切合作及聯繫。駐布里斯本辦事處處長賴維中將應邀出席闊克市長31日在市政府召開的行前說明會。1050830

(中央社)