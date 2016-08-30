永和普渡送暖 連6年發放愛心便當

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新北市永和區商圈發展協會、永和區溪洲市場自治會30日舉辦慶讚中元普度法會，議員陳鴻源、連斐璠協助發愛心平安便當。（葉書宏攝）

新北市永和區商圈發展協會、永和區溪洲市場自治會30日舉辦慶讚中元普度法會，議員陳鴻源、連斐璠協助發愛心平安便當。（葉書宏攝）

新北市永和區商圈發展協會、永和區溪洲市場自治會30日舉辦慶讚中元普度法會，立委林德福、議員連斐璠協助發愛心平安便當。（葉書宏攝）

議員羅文崇擔心排隊民眾天氣過熱流失水分，在現場擺攤發放礦泉水。（葉書宏翻攝）

永和商圈發展協會、溪洲市場自治會今（30）日舉辦慶讚中元普度法會，並發放1200份愛心平安便當，活動邁入第6年。立委林德福、議員陳鴻源、連斐璠、區長吳興邦到場幫忙，排隊人潮綿延數百公尺，有民眾提早1小時來排隊。民眾笑稱：「吃了保平安！」

協會理事長林東誼表示，活動邁入第6年，當初有感於社會經濟狀況不好，抱持回饋社會、關心弱勢的精神，展開分送愛心便當活動，每年大約提供1200份，費用由協會理、監事愛心捐贈，金費若不足則由市場自治會補助。

林德福表示，平安便當不光只是分享1個便當，更可帶來1年平安順利，每年都會抽空來參加活動，順便與民眾話家常，好的活動就應該持續下去，讓愛心無限延伸。

陳鴻源指出，藉由活動，讓中低收入戶感受到社會溫暖，日後將舉辦義剪義燙活動，讓弱勢團體可度過一個愉快的中秋節。「為社會注入更多溫情！」連斐璠說，彼此多付出一點，社會可以更溫暖、更祥和。

另外，議員羅文崇擔心排隊民眾天氣過熱流失水分，在現場擺攤發放礦泉水，提醒民眾，天氣炎熱要多補充水分。臉書社團「我是永和人」則派出志工在現場維持秩序，發放過程雖發生一小段小插曲，有民眾擔心領不到便當不停往前推擠，所幸未有意外發生，過程圓滿順利。

陳姓民眾說，「連續4年來領便當，雖然只是一個便當，卻充滿永和人滿滿的熱情，吃了保平安！」

(中時)