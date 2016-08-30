印度醫療制度不健全 孩童死在父親肩上

印度醫療資源匱乏與制度不健全，日前釀成丈夫扛著妻子遺體走10公里慘劇後，26日又發生父親帶著發燒孩子求診未能受到良好處置，結果死在父親肩膀上。

「新德里電視台」今天報導，北方省（Uttar Pradesh）堪坡（Kanpur）一名12歲男童昏迷無力地趴在爸爸的肩膀上。父親神情焦急，扛著孩子步行趕往醫院求診，路人看到了也急忙幫忙抱著孩子，進入醫院。

不過，這名焦急的父親庫瑪（Sunil Kumar）帶著孩子到地區醫院後，這家醫院拒收。庫瑪告訴當地媒體，這家醫院要他把孩子帶往政府經營的公立醫院。

擔任技工的庫瑪又抱著已陷入昏迷的孩子，趕往堪坡最大的公立哈勒特（Hallet）醫院就診，但他和孩子在急診室等了30分鐘，無人聞問，最後急診室醫生只告訴他直接帶孩子去200公尺外兒童科就診，連幫孩子檢查一下都沒有。

醫院也沒有提供擔架或推床，庫瑪又抱著昏迷的孩子前往兒童科，但兒童科的醫師檢查後宣告孩子已經死亡。

哈勒特醫院首席醫生古普塔（RC Gupta）指出，醫院讓庫瑪的孩子掛號，但經過醫生檢查，孩子沒有心跳、瞳孔放大，從這些現象可以判斷，孩子在被帶到醫院的2到3個小時前就已經死亡。

古普塔上述聲明，似乎在強調哈勒特醫院對此沒有責任。

庫瑪難過地說，「我（到兒童科）只花了9分鐘，怎麼9分鐘之間孩子就死了呢？」他又說，這孩子才小學六年級，非常聰明。

庫瑪表示，他的兒子高燒不退，先前曾在住家附近診所看診兩天。

對庫瑪的孩子先被私立醫院拒診，又在公立醫院急診室遭忽視對待，北方省衛生局長梅羅特拉（Ravidas Mehrotra）指出，只要在這起事件有連帶責任者，都將被究責。1050830

(中央社)