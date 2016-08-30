大陸最高法院新修法 未來部分明星離婚案將不公布

據知情人士透露，王寶強離婚可以不要財產，但要一雙子女的撫養權。（圖／取材自微博）

日前大陸男星王寶強與前妻馬蓉、以及其經紀人宋喆與妻子楊慧離婚訴訟如火如荼的展開，各界均在關心法院將如何判決財產分配與子女撫養權問題，不過在事件尚未落幕前，中國最高人民法院（簡稱最高法）今日發布了修訂後的「文書上網規定」，未來若是案件符合5種情形，將不會在網路上公開。

大陸最高法今日公布修訂後的文書上網規定，從10月開始將有5種情況將不用在公布判決書。（圖／取材自最高人民法院微博）

大陸最高法在2013年建立了全國法院統一的裁判文書公開平台「中國裁判文書網」，根據法規規定，所有的判決結果得在裁判文書生效後 7天內將其傳送至該平台上公布，意味著人民均可以在上面查找到類似案件參考，但據《新浪娛樂》報導，最高法在今日發布了《關於人民法院在互聯網公開裁判文書的規定》，明確規範5種情形將可不用公布裁判文書，包含涉及國家秘密、未成年人犯罪、離婚訴訟以及涉及未成年子女撫養、監護等。

最高法審判委員副會部級專職委員劉學文表示，新修訂後的文書上網規定擴大了應當公開的裁判文書範圍、類型，如各種判決書、裁定書、決定書、駁回申請通知書、行政調解書等，此外，要求「涉及個人隱私」的裁判文書也應當在隱去相關內容後上網公開，若按照此新規定，屆時部分受到關注的明星、名人離婚訴訟案件裁判文書將不會公布，而修訂後的文書上網規定將從10月1日正式上路。

(中時電子報)