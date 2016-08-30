蔣智賢29轟 追上全壘打王林智勝 2016年08月30日 21:53 中時 鄭任南 小字型 中字型 大字型 點閱117 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 蔣智賢6局下打出2分打點全壘打。(鄭任南攝) 蔣智賢開轟後，回休息區與隊友擊掌慶祝。(鄭任南攝) 蔣智賢開轟後，高興得比出手勢。(鄭任南攝) 中華職棒30日中信兄弟對統一獅，兄弟蔣智賢6局下打出本季第29號全壘打。蔣智賢除單場5打點外，在全壘打排行榜也追上隊友林智勝，兩人並列領先。(中時) 關鍵字：蔣智賢、統一獅、中信兄弟 點閱117 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：陽岱鋼扛6棒 繳3安猛打賞 上一則：20歲杜家明驚喜剋獅 兄弟寫3紀錄 相關新聞 中信兄弟洋將頭疼 吳總：最晚明做決定 圖片 蔣智賢3分彈白搭 高孝儀致勝安當英雄 圖片 鍾承佑隔了475天開轟 猿9比2踹獅 圖片 鍾承祐睽違1年開轟 桃猿坐穩首位 文字 林益全4安 打跑中信兄弟 圖片 發表意見(0)