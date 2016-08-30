蔣智賢29轟 追上全壘打王林智勝

蔣智賢6局下打出2分打點全壘打。(鄭任南攝)

蔣智賢開轟後，回休息區與隊友擊掌慶祝。(鄭任南攝)

蔣智賢開轟後，高興得比出手勢。(鄭任南攝)

中華職棒30日中信兄弟對統一獅，兄弟蔣智賢6局下打出本季第29號全壘打。蔣智賢除單場5打點外，在全壘打排行榜也追上隊友林智勝，兩人並列領先。

(中時)