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蔣智賢29轟 追上全壘打王林智勝

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蔣智賢第29轟出爐
蔣智賢6局下打出2分打點全壘打。(鄭任南攝)
蔣智賢
蔣智賢開轟後，回休息區與隊友擊掌慶祝。(鄭任南攝)
蔣智賢
蔣智賢開轟後，高興得比出手勢。(鄭任南攝)

中華職棒30日中信兄弟對統一獅，兄弟蔣智賢6局下打出本季第29號全壘打。蔣智賢除單場5打點外，在全壘打排行榜也追上隊友林智勝，兩人並列領先。

(中時)

關鍵字：蔣智賢統一獅中信兄弟
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