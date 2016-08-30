亞洲青棒賽》陳琥、邱達昱開轟 中華20比0狂電印尼

邱達昱擊出2分打點場內全壘打，非常高興。（黃國峰攝）

3局下中華隊陳琥擊出2分全壘打。（黃國峰攝）

2016年亞洲青棒錦標賽30日在台中展開，中華隊晚間首戰印尼隊，在實力有些落差的情況下，中華隊全場掃出14支安打，其中包括邱達昱的場內全壘打，以及準職棒球員陳琥的2分炮，5局打完，中華隊提前以20比0扣倒對手，旗開得勝。

中華隊開賽起就攻勢不斷，首局靠著5支安打、5次保送和對手2次失誤猛打15個人次、海灌10分，第2局也持續擴大差距，單局掃出5支安打中有3支長打，其中捕手邱達昱掃出中外野方向的飛球，跑出一支2分打點場內全壘打。

這是邱達昱生涯第2度擊出場內全壘打，他提到：「今天對上印尼，就是平常心，打出就只知道要往前跑，沒有想那麼多。」擔任第5棒的邱達昱此役敲出的2支安打都是長打，敲回3分打點。

蘇煒智1局下擊出3打點3壘安打，帶動中華隊攻勢。（黃國峰攝）

前2局打完，中華隊已取得18比0的大幅領先，第3局中華隊主力陳琥更一棒把球扛出洲際球場右外野大牆，敲出這次中華隊在亞青賽的首轟。此戰他也繳出單場3支3表現，掃進5分打點，只差三壘安打就能締造「完全打擊」。

即使是業餘時期最後一次披中華隊戰袍出賽，陳琥也沒有為自己設定目標，他說：「就盡全力表現。」不只國內媒體和球迷，連日本媒體也很關注他的表現，陳琥表示：「壓力一定有，但就照平常心打。」

中華隊首戰輕騎過關，總教練蔡明堂表示，這是亞青賽的第一場比賽，主要還是讓選手上場活動活動、練抗壓，在第1局就拉開10分差後，2局起就沒再下達戰術，避免讓選手受傷，打擊方面，雖一開始還有點緊繃，但安打出來之後就比較好了。

此戰中華隊先發陽尚衛主投2局無失分，之後中華隊讓方喬澤、李岳霖輪番上陣，先發三壘手王泓逸第5局登板，更是連飆3K關門，中華隊4投聯手完封。

中華對印尼之戰，雙方實力懸殊，中華隊在五局就以20比0拿下第一勝。（黃國峰攝）

中華隊明晚6點30分遭遇勁敵日本隊，預計排出翁瑋均掛帥，並讓牛棚隨時做好準備，蔡董透露，必要時也會壓出陳琥登板壓制，對於這重要一役，「希望大家心情放輕鬆打。」

(中時電子報)