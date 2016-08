連署見偶像 《愛來了別錯過》小鮮肉10月將來台

泰流熱潮不減!純愛泰劇「愛來了別錯過:MAKE IT RIGHT THE SERIES」,播出後收視更創佳績,平均年齡16歲的Boom、Peak、Ohm、Toey四小帥,詮釋起戲裡角色絲絲入扣,除了在泰國當地知名度飆高,其人氣更是拓展至大陸、韓國、菲律賓、馬來西亞等地,為了感謝所有粉絲支持,四小帥亞巡行程可謂滿檔。

台灣粉絲有福了,小鮮肉們將於10月舉辦見面會,「Make It Right 2016 Taiwan Fan Meeting:愛來了別錯過見面會」打破以往售票規範,以「粉絲群眾募集」為主軸,只要成功連署,超過150人表達參加意願,這場見面會則會正式成立,同時也為了讓所有粉絲享有滿滿福利,人數規範上也做限制,就是要讓Boom、Peak、Ohm、Toey能有更多時間與粉絲互動。

Boom、Peak越洋向台灣粉絲表示:「希望連署成功!我們已經準備好精彩節目,要謝謝你們囉!」。四位小帥預計訪台三天兩夜,除了記者會與粉絲見面會,同時也將接受媒體訪問,行程緊湊下,Ohm、Toey不約而同無奈要求:「可以抽點時間讓我們逛逛台北嗎?好多地方與小吃都是口袋名單哩!」。

(旺報)