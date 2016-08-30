連署見偶像 《愛來了別錯過》小鮮肉10月將來台

泰流熱潮不減！純愛泰劇「愛來了別錯過：MAKE IT RIGHT THE SERIES」，播出後收視更創佳績，平均年齡16歲的Boom、Peak、Ohm、Toey四小帥，詮釋起戲裡角色絲絲入扣，除了在泰國當地知名度飆高，其人氣更是拓展至大陸、韓國、菲律賓、馬來西亞等地，為了感謝所有粉絲支持，四小帥亞巡行程可謂滿檔。

台灣粉絲有福了，小鮮肉們將於10月舉辦見面會，「Make It Right 2016 Taiwan Fan Meeting：愛來了別錯過見面會」打破以往售票規範，以「粉絲群眾募集」為主軸，只要成功連署，超過150人表達參加意願，這場見面會則會正式成立，同時也為了讓所有粉絲享有滿滿福利，人數規範上也做限制，就是要讓Boom、Peak、Ohm、Toey能有更多時間與粉絲互動。

Boom、Peak越洋向台灣粉絲表示：「希望連署成功！我們已經準備好精彩節目，要謝謝你們囉！」。四位小帥預計訪台三天兩夜，除了記者會與粉絲見面會，同時也將接受媒體訪問，行程緊湊下，Ohm、Toey不約而同無奈要求：「可以抽點時間讓我們逛逛台北嗎？好多地方與小吃都是口袋名單哩！」。

(旺報)