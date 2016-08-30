韓劇熱播 關鍵字搜尋量成長10倍

韓流風潮持續延燒，上半年最夯韓劇《太陽的後裔》播畢後，韓劇迷下半年也沒鬧劇荒，近期三部強檔韓劇《Doctors》、《任意依戀》及《W-兩個世界》開播後都獲得高度關注，也帶動網站上韓流相關商品的物件數及搜尋量。

露天拍賣觀察，近期站上人氣最高的韓劇為朴信惠、金來沅主演的《Doctors》，該劇自6月下旬開播以來收視率一路飆高，也帶動站上相關商品的熱搜趨勢，露天拍賣表示，《Doctors》的關鍵字搜尋量近一週較開播首週對比已大幅成長10倍，其中女主角「朴信惠」的搜尋量不僅為男主角「金來沅」的4倍，更大幅領先《任意依戀》的女主角「秀智」及《W-兩個世界》的「韓孝珠」，朴信惠的人氣扶搖直上，已成為露天拍賣的韓劇女星熱搜TOP 1，而她在《Doctors》劇中的妝容、穿搭及配件也掀起一股流行風潮，隨著戲劇持續熱播，相關商品的物件數及銷售量可望持續成長。

《Doctors》周邊商品的熱銷冠軍為劇中男主角送給女主角的絨毛玩偶，而朴信惠在劇中的穿搭配件及美妝商品更成為女性朋友爭相模仿的對象，站上已陸續增加不少主打朴信惠同款的商品，其中又以劇中同款項鍊、朴信惠代言的唇膏最受消費者青睞，分別列居第二、三名。此外，隨著劇情收視攀升，劇中歌曲的原聲帶也成為站上熱搜的周邊商品之一。

(旺報)