與男友吵架 樹林傳女子負氣墜樓

我要評比

新北市樹林後火車站中山路某大樓，晚間7時許傳出一名年約30歲女子，疑因與男友吵架想不開，負氣從13樓住處墜落社區中庭花圃，目前女子送醫急救，姓名垂危，警方已將女子的男友帶回釐清案情。

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(中時)