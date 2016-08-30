與男友吵架 樹林傳女子負氣墜樓 2016年08月30日 21:51 中時 陳俊雄 小字型 中字型 大字型 點閱82 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 新北市樹林後火車站中山路某大樓，晚間7時許傳出一名年約30歲女子，疑因與男友吵架想不開，負氣從13樓住處墜落社區中庭花圃，目前女子送醫急救，姓名垂危，警方已將女子的男友帶回釐清案情。★再給自己一次機會自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）生命線：1995張老師專線：1980(中時) 關鍵字：吵架、男友、樹林 點閱82 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：烏來又傳意外 男子打獵跌落40米山谷 上一則：惡男性虐前女友 判刑8年2月確定 相關新聞 陸90後美女買房騎哈雷 向男友求婚 文字 女子酒駕要求重測被拒 找來男友騷擾警方 圖片 宋芸樺勤保養 不理男友自己來 圖片 美女騎哈雷亮房產 向男友求婚 圖片 陸女花3萬挽回感情 對方卻閃婚 圖片 發表意見(0)