愛紗牽老公出席派對 駁斥大嘴巴謠傳

藝人愛紗今天與老公凱渥男模周洺甫牽手出席凱渥十年紀念派對。愛紗透露，周洺甫是在去年七夕求婚成功，兩人情定陽明山，並力駁大嘴巴解散不和謠傳。

凱渥經紀公司今天在信義區舉辦十週年紀念派對，眾多凱渥出身人莊凱勛、洪曉蕾、林又立等人盛裝出席，愛紗與老公周洺甫牽手出席，老闆洪偉明牽晉升為人妻的白歆惠壓軸出席。

愛紗與周洺甫一同出席，愛紗表示，去年七夕在北投、陽明山一帶約會求婚成功，今年4月登記結婚，還不急著生小孩一切順其自然。

愛紗身為大嘴巴女主唱，她表示，成軍近10年，對於解散也覺得可惜。外傳團體解散是因為團員40(薛仕凌)與大家不和，愛紗解釋，「是誤會，團員之間相處多年，不用太多解釋也了解對方想法，並無不和」，目前團員各自活動，但不排斥再度合體。

莊凱勛近來好事接連，出演的電影破億並與女友登記結婚，他表示，9月3日的婚禮會僅邀雙方家長與好友出席，走家宴形式，籌備過程全以女方為重；日前電影破億慶功會上，劇中演員仿效劇情裸穿雨衣，莊凱勛則表示，「電影破兩億，如果康哥（李康生）可以裸穿我就可以」。

恢復單身的洪曉蕾以「過的自由自在」形容現在的生活，並說，「現在專心工作，並陪伴兩個小孩。」洪曉蕾透露，最近投入電影拍攝，她曾戴上帽子隱身，坐在路邊觀察路人，她表示，這是第一次的戲劇演出，要她扮醜搞笑都可以，若需要全裸演出也直喊「Why not」。1050830

(中央社)