歐盟判蘋果補鉅額稅金 臉書谷歌剉著等

歐洲聯盟今天宣布，愛爾蘭政府的稅務優惠措施被裁定是違法補助，科技巨擘蘋果公司必須補繳130億歐元，其它如臉書、谷歌等科技大咖恐成下個被追補繳稅的目標。

愛爾蘭為吸引外商前往投資，長期提供優惠企業稅，不僅令歐洲其它國家無法競爭，美國政府也不滿課不到這些美國企業在海外的獲利稅金。

對於歐盟的這項裁定，愛爾蘭政府與蘋果公司已表明將會上訴，本案後續的發展攸關未來美國大型企業是否會出走愛爾蘭，對在歐洲設立分公司的企業影響深遠。

根據歐盟執行委員會的調查，蘋果公司在歐洲市場獲利所付的稅率在0.005%到1%之間，這個極低的稅率使其它歐洲國家難以競爭。不僅如此，蘋果公司將全球其它市場近2/3的獲利都透過在愛爾蘭登記的分公司以低企業稅率報稅。

歐盟執委會過去幾年也在其它會員國調查是否有類似不合理的企業稅率，裁定盧森堡對飛雅特汽車（Fiat），及荷蘭對星巴克（Starbucks）都有類似的非法政府補助，這2家公司正在上訴。

執委會同時正在調查盧森堡對速食名店麥當勞及網路公司亞馬遜，是否同樣有不當的政府補助。

如果蘋果公司必須補繳鉅額稅金的上訴失敗，愛爾蘭被大型國際企業視為低稅天堂的優勢將喪失，在愛爾蘭設立分公司的臉書、谷歌及微軟等企業將可能會外移到其它國家。

歐盟無法強制規定各會員國的企業稅率，但要確定公平競爭的商業環境。美國企業稅高達35%，許多美國大型企業寧可在歐洲被課稅也不要把錢轉回美國。130億歐元（約新台幣4602億元）稅金對市值5700億美元的蘋果公司而言不是個問題，但補稅案一旦確立，獲利恐怕縮水重挫股價，影響市場投資人投資意願。1050830

(中央社)