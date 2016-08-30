巴西失業率上揚 薪資持續下降

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巴西5到7月失業率上揚，同時薪資持續下降，顯示該國經濟衰退持續打擊就業市場。

巴西官方周二公布，5到7月失業率由前3個月的11.2％上升至11.6％，遠高於去年同期的8.6％。

經通膨調整後的5到7月平均月薪下滑至1,985巴西里耳（約613美元），低於去年同期的2,048里耳。

(工商)