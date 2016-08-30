巴西失業率上揚 薪資持續下降 2016年08月30日 21:57 工商 陳怡均 小字型 中字型 大字型 點閱78 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 巴西5到7月失業率上揚，同時薪資持續下降，顯示該國經濟衰退持續打擊就業市場。巴西官方周二公布，5到7月失業率由前3個月的11.2％上升至11.6％，遠高於去年同期的8.6％。經通膨調整後的5到7月平均月薪下滑至1,985巴西里耳（約613美元），低於去年同期的2,048里耳。(工商) 關鍵字：巴西、失業率、月薪 點閱78 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：創65年首例 獅子山從太平洋沿岸登陸日本東北 上一則：NBC最新民調 希拉蕊48％vs川普42％ 相關新聞 巴西法院將傳訊美游泳選手洛克特 文字 巴西總統羅賽芙彈劾案 展開最終審判 文字 巴西警方建議起訴美扯謊選手 圖片 《先探投資週刊》新興市場ETF資產規模膨脹 圖片 北市現場徵才 公車駕駛月薪42K至68K 文字 發表意見(0)