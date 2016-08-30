華裔美國女商人潘婉芬 陸間諜罪起訴

我要評比

中國大陸外交部今天表示，自去年3月起遭拘押的美國女商人潘婉芬（SandyPhan-Gillis）已被控間諜罪名。這是加深美中關係緊張的本案最新發展。

路透社報導，已歸化為美國公民的潘婉芬，是來自德州休士頓的華裔女商人，她於2015年3月被捕，其後一直遭羈押，未被控任何罪名。

中國大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，「根據我們的理解，潘婉芬因為涉嫌犯下間諜罪，中方相關部門已依法起訴。」

華春瑩說，「中國是一個法治國家，中方相關部門將會嚴格依法處理本案」，但未詳細說明。

目前仍不清楚她被控的罪名涵蓋那些犯行。

聯合國任意拘留問題工作組（U.N. Working Groupon Arbitrary Detention）先前指稱，羈押潘婉芬違反國際人權規範，北京政府斥責此說法。

美國國務院一直敦促中方，「儘速」解決本案。

中方起訴潘婉芬的時機，正值美中關係緊繃之際，雙邊關係一直因南海領土紛爭歧見以及1名中國公民密謀駭入敏感軍事機密在美國被判刑等而加深緊張。

51歲的中國公民蘇斌（Su Bin）對密謀駭入美國主要國防承包商電腦網路的罪名認罪後，今年7月被判處監禁46個月。

美國總統歐巴馬預定9月3日抵中國大陸，參加在杭州舉行的二十國集團（G20）高峰會。

潘婉芬去年隨同休士頓一個商業代表團走訪中國大陸，於試圖從南部珠海前往澳門時遭扣押。她的夫婿吉利斯（Jeff Gillis）表示，潘婉芬不是間諜，也不是竊賊。

美聯社報導，法院官員今天證實，遭羈押超過1年的潘婉芬，被檢方依間諜罪名起訴。

那名官員表示，南寧中級人民法院於7月11日受理控告潘婉芬案件，尚未決定開庭日期。

潘婉芬的夫婿吉利斯29日發表聲明說，潘婉芬被控自1996到1998年擔任外國政府的間諜，這類指控「絕對不實」。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，吉利斯表示，起訴書聲稱潘婉芬1996年在中國大陸執行間諜任務，犯罪地點在鄰近越南的廣西省城市南寧，但潘婉芬的護照顯示，她1996年根本沒去過中國大陸。1050830

(中央社)