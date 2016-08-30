倒楣男遭張淑晶連續提告 獲檢方處分不起訴

惡房東張淑晶因租屋糾紛控告陳姓房客偽造文書獲得勝訴，又對陳男提出民事求償，去年一月張女以庭訊後陳男向他恫嚇：「要給妳死」，又不讓她離開法院，再對陳男提出恐嚇及強制告訴，新北地檢署以張女未提具體恐嚇證據，且事後她還能自行離開現場，陳男所為均未構成犯罪，今將陳男處分不起訴。

張淑晶聲稱，陳男遭她控告偽造文書並遭判刑三月後，又被她提出民事求償，去年1月7日她開完庭準備離開法院時，卻被陳男尾隨並恫嚇：「要給你死，你害我被判刑3個月」。她嚇得想從另個樓梯離開，陳男卻又以身體阻擋，妨害她的人身自由。

張女得了便宜還賣乖，又對陳男提出恐嚇、強制告訴。

陳男在偵查庭中喊冤表示，當天開完庭他找張女，是想問她明明已和解為何還要提告？因為張女反罵他「神經病」，還嗆聲要找他打架，他一方面報警到場處理，一方面擋住張女等候警察到來。

陳男說，他從頭到尾都沒有碰觸到張女，也沒口出不遜出言恐嚇。

原本聲稱握有錄音帶的張女，則是改口表示拿出來恐遭不測，「暫不提供」；在法院監視畫面中，也看到陳男確實是打電話報警後暫以身體阻擋約2分鐘，但並未達到強暴脅迫程度，且法警到來後張女即自行離開，承辦檢察官今以證據不足將陳男處分不起訴。

(中時)