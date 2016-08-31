法國經濟部長突然宣布辭職 2016年08月31日 00:11 工商 鍾志恆 小字型 中字型 大字型 點閱44 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 法國經濟部長馬克龍（Emmanuel Macron）周二宣布辭職，為明年與競逐連任的歐蘭德，在總統大選裡對決舖路。這反映出社會黨和左派出現嚴重分裂，勢必對歐蘭德的連任之路造成打擊。總統辦公室表示，歐蘭德接受他的辭呈，讓他完全為自己的政治生涯去規劃，並且表示財長沙賓（Michel Sapin）將兼任經濟部長一職。(工商) 關鍵字：經濟、部長、總統、連任、辭職 點閱44 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：專家看巴西失業問題持續惡化 相關新聞 希拉蕊聽取國安簡報 獲提名後首場 圖片 12城市峰會 日陸韓文化部長會議達協議 文字 花蓮敗選小英責無旁貸 游盈隆：蕭美琴連任恐艱辛 圖片 智庫報告：陸今年經濟成長可望實現6.7％左右 文字 北韓農業部長和教育部長被公開炮擊處決 文字 發表意見(0)