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法國經濟部長突然宣布辭職

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法國經濟部長馬克龍（Emmanuel Macron）周二宣布辭職，為明年與競逐連任的歐蘭德，在總統大選裡對決舖路。這反映出社會黨和左派出現嚴重分裂，勢必對歐蘭德的連任之路造成打擊。總統辦公室表示，歐蘭德接受他的辭呈，讓他完全為自己的政治生涯去規劃，並且表示財長沙賓（Michel Sapin）將兼任經濟部長一職。

(工商)

關鍵字：經濟部長總統連任辭職
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