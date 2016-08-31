中和區長走訪 給基層員警加油打氣

中和區長柯慶忠拜訪復興里里長尤敏玉與景安派出所所長蔡天瑞。（葉書宏翻攝）

中和區長柯慶忠拜訪復興里里長尤敏玉與景安派出所所長蔡天瑞。（葉書宏翻攝）

中和區長柯慶忠拜訪復興里里長尤敏玉與景安派出所所長蔡天瑞。（葉書宏翻攝）

今年8月1日甫就任中和區長柯慶忠輕裝便衣，拜訪復興里里長尤敏玉與景安派出所所長蔡天瑞，並巡視中和復興公園與板南公園，大讚這2處公園是中和最乾淨、最美麗的公園地標，感謝「里長與所長」用心經營與服務，警民聯手合作，營造治安、環境的優良社區，才能獲得105年度新北市守望相助隊評核優等成績。

警察出身的柯區長，對於地方的治安環境非常重視，瞭解警察工作的辛苦，尤其面對複雜的社會百態環境，警察更需要有專業法律素養，提升自我的防衛能力，才能保護人民生命財產安全，勉勵員警平時要加強自我進修訓練，展現執法人員的威信，做一個有尊嚴，讓人尊敬的警察。

曾經在警察大學與警察專科學校教書的柯區長，走訪景安派出所，看到備勤員警陳威榤，一眼就認出來是自己的學生，相見歡的與員警坐下來暢談。

聊天過程中恰巧遇到一位婦人雙手抱著一隻受傷的鳥兒，奄奄一息的交給員警處理，員警先把小鳥安置好，並通報中和動物之家，沒一會兒時間，相關單位到派出所把鳥兒帶走，柯區長說：看到員警受理報案的服務態度，就是贏得民眾的信賴，只要秉持同理心，再小的案子，也要積極努力的去做，就能贏得信任與支持。

(中時)