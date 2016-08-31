華南金董座 屬意土銀董座吳當傑出任

華南金董座徐光曦轉任兆豐金控後，遺缺府院高層已拍板由土銀董事長吳當傑出任，令金融圈有些意外，這項人事案今天可望核定。而台電總經理一職，政院已核定由台電副總鍾炳利出線。

原本外傳華南金人事由前立委李桐豪接任呼聲高，但經行政高層研商後，由前財政部政次、土銀董座的吳當傑出任，勢必再牽動一波金融人事的連動。而過去徐光曦也是由土銀董事長轉任華南金董座，不是沒有脈絡可尋。

華南金董座屬公民共治，依往例董事長人選都會尊重民股，由金融界具有一定份量的人出任，例如前董座王榮周、劉燈城等人都曾任財政部次長，因此這次由吳當傑出任華南金董座，金融圈認屬合適安排。

據悉，由於李桐豪名字浮出檯面後，引發綠營內部很大的反彈，認金融高層只有呂桔誠一位綠營人士出任台灣金董座，是否因此生變，頗耐尋味。

而台電總座，日昨行政院已核定由鍾炳利出線，主因考量今明二年是發電重要關鍵期，而發電系統的鍾炳利自然成為考量的不二人選。

至於中油董事長由陳金德出線，據悉，林揆早已核定這項人事，但後來府院因另有考量延宕迄今。中油內部對陳金德要出任中油董座的傳言，早已表示歡迎。

據悉，中油總管理處要南遷，高廠遷廠有諸多後續問題，中油在高雄的管線也有很多待一位花媽信得過的人，為中油出面交涉，因此內部早就這項人事案大表歡迎。陳金德念化工系出身，出任中油董座，石化圈人事也認適才適所。

(工商)