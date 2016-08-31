戶政百年珍貴文物 導覽員文物解說

新北市戶政創新成果展陳列新北戶政百年發展以來的珍貴歷史文物。（葉書宏翻攝）

新北市戶政創新成果展陳列新北戶政百年發展以來的珍貴歷史文物。（葉書宏翻攝）

新北市戶政創新成果展陳列新北戶政百年發展以來的珍貴歷史文物，包括日本時代到民國初年的戶籍資料、身分證件以及早期戶政用語揭秘。民眾除了前來觀看戶政歷史文物外，現場也會有導覽員進行戶政歷史文物解說。

活動在每日中午12時至下午1時1分5及下午5時15分至6時30分兩個時段辦理戶政小常識「轉轉樂」有獎徵答，前150位參加的民眾，還能得到近來火紅的「月老閃鑽紅線」，歡迎民眾作夥來玩！

翻開這些百餘年歷史的戶口名簿，日本人以毛筆謄寫資料，泛黃的紙張滿是歲月痕跡，除註記省籍，還詳實記載該戶成員資料，例如：早年常見的裹小腳「纏足」一欄，則寫下是否纏足或已「解」；「種痘」欄是否種過牛痘或天花等；「阿片吸食」欄則記載是否吸食鴉片；「職業」欄的「賣卜」代表是算命師、「左官」是泥水匠、「花摘」是採花工等，內容相當生活化。

除了這些特殊欄位外，當時許多取名和用語也都相當有趣，例如「查某」、「罔市」的名字都很熱門，是當時的「菜市場名」，尤其稱謂更是令人大開眼界，如妾、家婢生子等。「媳婦仔」，就知該女是童養媳，「庶子」，就是與妾所生的子女；「查媒嫺子」就是與家婢所生的子女，都反映出當時社會現象。

(中時)