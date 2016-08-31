如何吃得安心？ BBC Earth頻道帶你一探究竟

《健康飲食的真相》解開所謂複合式維生素的作用。（圖／BBC提供）

《食物偵探》提供各種選擇食物的方法和注意食材相關訊息的訣竅。（圖／BBC提供）

BBC Earth頻道致力於推出優質紀實節目，９月首播的包括討論健康食品效用的《健康飲食的真相》以及台灣人在食安危機後可以作為參考的《食物偵探》、還有講述現在最流行的寵物「貓咪」的歷史《貓的史詩之旅》，也有探討生態的《大衛艾登堡：大堡礁》、以及探索航空神秘世界的《空中奧秘》等多個節目。

「健康」產品一年有數百萬以上的商機，但食品所訴求的跟事實是否確實相符呢？《健康飲食的真相》將利用最新的科學知識揭示了我們的迷思，同時也帶觀眾了解複合式維生素其實沒有作用，以及為何人體的自然運作機制使得排毒產品根本是浪費錢。9月9日（五）晚間10點35分全台首播

我們每天都會接受到各種食物的相關訊息，但我們不可能無時無刻都在追蹤健康食材、美味食譜、最佳購物建議，以及最聰明消費建議，那我們該如何判斷那個訊息值得信賴呢？《食物偵探》中科學家愛麗絲羅伯茲教授、頂級廚師湯姆克里奇，以及記者西恩弗萊徹將透過最新的技巧和理論教您如何篩選食材與選擇各種食物相關訊息，其探討範圍涵蓋烹飪、營養、購物，以及道德層面。9月16日（五）晚間10點45分全台首播。

貓的數量上為狗的3倍，家貓也被認為是世界上最流行的寵物。但與狗不同的是，我們可愛的貓朋友還沒有完全被馴化。他們跟人類一同生活的時間相對較短，且許多行為上仍保有貓科動物的野性表現。從老虎到虎斑貓，這部共三集令人驚豔的節目將描述貓的故事。全世界有37種不同的貓科動物，並有各種不同的花色、體型，以及大小。利用最新的攝影技術，我們將追溯貓的「1100萬年的史詩之旅」，揭露貓的首次出現，以及如何從東南亞的叢林到非洲大草原，最終成為家貓的演變。《貓的史詩之旅》9月19日（一）晚間8點10分全台首播。

身兼生物學家及英國廣播公司電視節目主持人及製作人的大衛艾登堡爵士，事隔60年再次造訪大堡礁，進一步了解珊瑚礁如何被創造的，以及探訪那些倚賴珊瑚礁為家的生物。透過驚人的創造力、頂尖的科學研究，以及令人驚嘆的CGI技術，帶觀眾一覽這全世界最大生命體大堡礁的過去、現在，以及未來，同時解開珊瑚礁的秘密。《大衛艾登堡：大堡礁》9月18日（日）傍晚5點全台首播。

每天有數萬航班在天空飛過，但是這個「天空之城」到底是如何運作於3萬英呎的高空？《空中奧秘》將帶觀眾探索航空的神秘世界，了解機場、工廠和設施，以及共同維持這一全球龐大網絡運行的內部運作過程。天空之城的構建已經改變了我們的生活，《空中奧秘》在全球一些最大、最繁忙、最寒冷，和最偏遠的機場拍攝，探討在這網絡中每個環節該如何相互連結。首播時間：9月8日（四）晚間9點50分。

(中時)