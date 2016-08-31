紙風車劇團宣導反毒 福和國中1800名學子High翻

永和扶輪社有感青少年毒品問題日趨嚴重，30日邀請紙風車劇團在福和國中表演「拯救浮士德」舞台劇。（葉書宏攝）

永和扶輪社有感青少年毒品問題日趨嚴重，30日邀請紙風車劇團在福和國中表演「拯救浮士德」舞台劇。（葉書宏攝）

永和扶輪社有感青少年毒品問題日趨嚴重，30日邀請紙風車劇團在福和國中表演「拯救浮士德」舞台劇。（葉書宏攝）

永和扶輪社有感青少年毒品問題日趨嚴重，30日邀請紙風車劇團在福和國中表演「拯救浮士德」舞台劇。（葉書宏攝）

一起向毒品說不！永和扶輪社有感青少年毒品問題日趨嚴重，30日邀請紙風車劇團在福和國中表演「拯救浮士德」舞台劇，藉由戲劇方式讓在場1800多學生了解毒品的危害，生動活潑的演出，現場歡笑聲四起，還有學生直呼，「希望劇團下次再來！」

「拯救浮士德」計畫自4年前開跑，預計演遍全台各國中，希望透過戲劇形式認識毒品、展現毒害的影響，宣導反毒觀念、分享毒害時事現狀。永和扶輪社認為戲劇方式更能讓正確觀念深植學生心中，決定贊助費用，在開學第二日為學生帶來精采表演。

永和扶輪社長劉健豐表示，扶輪社長期關懷社區，他們發現吸毒年齡層逐年降低，監獄內毒品人口更不斷攀升，唯有從教育面著手，建立正確的反毒觀念，才能幫助青少年對毒品勇敢說「不」。

紙風車團長任建誠表示，「拯救浮士德」舞台劇分為3個階段，讓學生們藉由戲劇實際了解吸毒後帶來的危害，有別於一般傳統的說教方式，反而更能獲得學生喜愛，每場經費為16萬元，「最擔心是我們的動作太慢，有些學生還沒欣賞到就畢業！」

8年級陳同學說，「以前講反毒都是老師在台上講，看了很多故事、照片，但現在有這麼有趣的表演，很好看！更能了解毒品真的碰不得！」7年級林同學說，劇情很有趣，毒品宛如死神帶來一堆危害，愛自己、愛家人就要勇敢拒絕，希望劇團可以再度來表演。

福和國中校長范筱蓉表示，共有超過1800名學生到場欣賞，青少年往往受到同儕影響吸毒，反毒不能只靠取締、口號，讓學生們培養正確觀念、身體力行才最重要。

(中時)