NFL球星拒唱國歌 川普：那就滾出美國

美國共和黨總統參選人川普回應NFL事件。(美聯社)

「這個壓迫有色人種的國家不值得我尊重。」美國NFL球星拒唱國歌的事件繼續延燒，向來以「說真話」著名的共和黨總統參選人川普(Donald Trump)31日也在廣播節目上開砲，「叫那個傢伙去找個更好的國家吧。」

舊金山49人隊四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)於熱身賽拒絕在演奏國歌時起立，他還指責民主黨總統參選人希拉蕊(Hillary Clinton)與共和黨川普，「希拉蕊指稱黑人青少年是猛獸，川普則是公然的種族歧視者。」

希拉蕊的團隊正忙著滅火，川普本人則不介意公開還擊，他說：「說真的，他(凱普尼克)何不去找個更好的國家呢。讓他去啊，他根本找不到的。」如果有人不喜歡美國，不必祈求改變，直接滾出去最快了。

根據FOX體育的報導，49人隊已經將凱普尼克踢出先發四分衛的競爭行列，他還可能遭到球隊釋出。該報記者指出，凱普尼克在季外削瘦很多，失去了在球場上的威懾力，「這無關政治，單純是他的戰力問題。」

凱普尼克的生父是非裔美國人，在他出生前就已離家，母親是一位貧窮的白人，他自幼被寄養在另一個白人家庭。顯然凱普尼克在成長過程中累積很多不滿，只要美國社會不肯改變，「那我就永遠不會起立向那面國旗敬禮。」

(中時電子報)