《NY單身日記》奧斯卡搶頭香 最速件送達評審手中

伊森霍克（左）飾演的作家約翰擁有一位歇斯底里妻子喬吉雅，喬吉雅由茱莉安摩爾飾演。（圖／采昌國際提供）

伊森霍克（左）和葛莉塔潔薇在片中一度陷入熱戀結婚，但婚後感情出現其他問題。（圖／采昌國際提供）

距離奧斯卡頒獎典禮還有六個月，但隨著威尼斯、多倫多等國際影展接續到來，各家歐美片商無不摩拳擦掌，準備讓自家好片獲得更大的曝光機會。由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、伊森霍克（Ethan Hawke）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）等好萊塢巨星領銜主演的愛情喜劇《NY單身日記》，率先搶得奧斯卡頭香，成為第一批寄送給奧斯卡評審觀賞的電影，也正式預告頒獎季即將來臨。按照往年奧斯卡時程，電影公司索尼經典這次的「灑片行動」可謂很早啟動，一位評審委員便透露：「這可真是領先了幾英里（miles ahead）！」

《NY單身日記》由才女創作人蕾貝卡米勒（Rebecca Miller）自編、自製、自導，故事從一個借精生子計畫，發展成一段三角換愛故事，輕鬆戲謔探討都會男女第二人生。這部以女性觀點詮釋獨立懷孕日記的佳片，陸續在多國影展上大放異彩，更因為入選本屆台北電影節，票券秒殺引爆如潮好評。

《紐約時報》肯定：「荒誕喜劇的佳作！」《The Playlist》力讚：「機智、詼諧、台詞耐人尋味。」女主角葛莉塔潔薇收到劇本時，表示被劇情幽默而現代的反浪漫情節給吸引：「情節一點都不老套，我從來沒看過這樣的故事。」而從女主角的角色塑造，也可以看出導演擅長在複雜的人際關係當中，探討不尋常的角色，導演蕾貝卡表示：「我喜歡觀察人，而人的最大特質，就是想要了解跟自己不一樣的人，這也是我拍電影的原因。」該片9月30日在台上映。

(中時)