班機遭雷射筆照射 全美案例近年激增

我要評比

2013年，1名俄勒岡州男子在波特蘭國際機場，以高強度雷射簡報筆照射商業客機航班，後來被聯邦法院判定坐牢半年。

類似案例近幾年在全美各地層出不窮，案件數量更是直線上升。

根據法院紀錄，40歲的俄勒岡州男子布庫斯（Stephen Bukucs），2013年在波特蘭國際機場（Portland International Airport）以高強度雷射簡報筆照射兩個商業客機航班，結果遭到聯邦調查局幹員逮捕。

布庫斯坦承，被捕之前曾經做出相同行為至少20次。雖然他向法院供稱，以雷射照射飛機航班並無惡意，並在庭上表示悔意，但美國聯邦巡迴法院仍然裁定他6個月有期徒刑。

布庫斯的單一案例，凸顯了近幾年商務班機遭受雷射筆照射的問題嚴重性。

不管這樣的行為是基於惡作劇、開玩笑，或者蓄意干擾飛航，都可能導致飛航面臨安全重大威脅。飛行員可能受到強光照射，因此眼睛受到損傷，使得全體乘客與機組人員面臨生命危險。

美國聯邦航空總署（FAA）統計資料顯示，在2014年當中，全美各地商務航班、私人飛機以及直昇機遭受雷射照射的案例共有3894起，到了2015年則大幅增加到7346起。

如果以事件發生地點區分，2015年當中發生最多起雷射照射事件的機場是洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport），共有243起案例。向來以運輸忙碌聞名的芝加哥奧海爾國際機場（O'Hare International Airport）2015年裡也出現了131例。

美國聯邦航空總署分析顯示，飛機遭到雷射照射的案發時間，大多出現在清晨時分，也就是即將天亮的時刻，發生當時飛航高度平均是6500呎，也就是機長正在準備降落或飛機正在爬升的時候。

為了讓更多民眾清楚了解，以雷射筆照射飛機絕非兒戲，近幾年美國聯邦調查局（FBI）與全美各地警局加強查緝，犯案者也都必須承擔法律刑責。根據美國聯邦法律，以雷射照射飛機最高可被判處5年有期徒刑，以及高達25萬美元的罰款。1050831

(中央社)