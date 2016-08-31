法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路

法國經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布辭職，以草擬「改變法國」的方案，為角逐總統寶座鋪路。

馬克宏今天下午會見總統歐蘭德（Francois Hollande），面呈辭呈並得到總統批准。

馬克宏在宣布他的辭職時，並未明確表示他將參與2017年總統選舉，但是強烈暗示他會參與。

他表示：「我決心採取一切行動，讓我們的價值、理念和行動從明年起改變法國。」

他說，他辭職是因為「需要有自由的時間」，以草擬改變法國的計畫。

38歲的馬克宏是法國人氣最高的政治人物之一。

馬克宏2014年8月被延攬入閣，以當時36歲的年齡成為最年輕的經濟部長，又因帥氣長相及菁英資歷而備受矚目。

但他兩年來因改革政策屢與歐蘭德及總理瓦爾斯（Manuel Valls）意見相左，還自組「起步走！」（En Marche!）運動， 加深嫌隙。

馬克宏4月時宣布發起「起步走」運動，讓他所屬的社會黨（Socialist Party）許多同志感到驚愕，他們將此舉視為對歐蘭德權威的挑戰。

他當時表示：「我花了時間思考，我徵詢過意見，然後我決定，我們要成立新的政治運動，既不偏右，也不偏左。」

「2017年無論誰選上，如未能明白提出對國家的願景，且不進行公開辯論，那麼這位總統就不會成功。」

他形容這個新的政治運動像智庫，將聆聽來自左右各黨派的意見，只要這些政黨堅守「共和」理想。所謂共和，經常是個用以排除極右派政黨民族陣線（National Front）的標籤。

馬克宏曾在洛希爾集團（Rothschild）銀行工作，畢業於名校國家行政學院（ENA）。

他成立的新運動儘管名義上不是政黨，卻是他建立自己權力基礎的1個起步，有助於他在未來投身總統大選。1050831

(中央社)