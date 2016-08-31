MLB》前NFL球星轉戰職棒 27隊球探爭睹

前NFL球員提波在大聯盟球探前展示棒球技巧。(美聯社)

29歲的前NFL四分衛提波(Tim Tebow)退役後打算轉戰大聯盟，他31日在27隊大聯盟球探面前展示他的投打本領，雖然在棒球技藝上略顯生澀，但他的力量與速度都在大聯盟水準，讓球探們多半認為「值得一試」。

提波(Tim Tebow)曾獲得2007年全美最佳大學美式足球員，他轉戰職業賽場後並不順利，在NFL歷經數支球隊後，於去年遭到釋出。提波為人所熟知的是他帥氣的外型與虔誠的信仰，舉手投足間都有著明星風采。

大學時期出賽時，提波曾在臉部反光油彩上寫著「約翰福音3:16」，這個字詞在24小時內就成為網搜的頭號熱門關鍵字，此後他的油彩屢成話題。後來NCAA不得不禁止球員在臉部油彩上寫字，被媒體戲稱為「提波規則」。

提波31日在兩小時的訓練內展示棒球技藝，他展現優秀的速度，還轟出一支430呎遠的特大號全壘打，可說能跑能打。然而他的傳球本領差強人意，身為NFL傳球成功率最低的四分衛，顯然提波也不太會丟棒球。

球探指出，提波在60碼短跑(約55公尺)跑出6.76秒的成績，符合大聯盟的平均水準，速度足夠做為外野手。儘管他不太會打變速球，但這些是可以訓練的。看來提波很有希望加入職業棒球，在大聯盟舞台一展身手。

(中時電子報)