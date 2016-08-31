第九大行星真存在？ 天文學家在太陽系邊緣發現證據

藝術家繪製的第九大行星可能的模樣。 (美聯社) T

歸功於科技的發展，天文學家在太陽系邊緣發現許多「極端物體」(extreme objects)，它們群集的情況讓科學家猜測，它們有可能是在一個像木星一樣的大型行星的軌道上迴轉，天文學家因此猜測這個行星可能就是「第九大行星」。

根據CNN報導，受惠於天文望遠鏡和相機的進步，美國卡內基科學研究院的天文學家謝帕德(Scott Sheppard)和北亞利桑納大學(Northern Arizona University)的天文學家特魯希洛(Chadwick Trujillo)得以透過兩個分別位於智利和夏威夷的天文望遠鏡，找到這些很有可能是由甲烷水合物(Methane water)、水冰(water ice)和岩石混和的極端物體。

謝帕德說過去的科技只能讓科學家以管窺天，只能觀察一個滿月左右的天文現象，但是現在天文學家一次可以觀察10到12個滿月，因此天文學家得以發現這些非常遙遠、稀少和黯淡的物體。目前這些極端物體僅以它們被發現的年份和英文字母來命名：2014 SR349、 2014 FE72和2013 FT28。

這三個極端物體和謝帕德和特魯希洛在2012年發現的、號稱有距離太陽最遠的近日點的物體2012 VP113，有一起群集在軌道上運轉的跡象，讓天文學家感到相當奇怪，因為它們距離其他大型行星如木星、土星等都相當遙遠。天文學家因此猜測太陽系邊緣、可能有一顆運行軌道極端橢圓和長、可能比地球大至少15倍的行星，這也就是常被科學家稱之為可能存在的「第九行星」(Planet Nine)或「X星」(Planet X)。

謝帕德說，假設這第九行星真的存在，它很可能是被其他行星擠到太陽系的邊緣，過去十年謝帕德說他學到的事情就是太陽系的行星並非一開始就在他們現在的位置，而是在形成過程中在某個區域吸收其他物體如冰，並且常移動和互相推擠，天王星和海王星在這過程中被擠到邊緣所以尺寸較小。

第九行星可能也是在這過程中成長成地球的數倍大小，但是在靠近其他巨大行星時被彈到太陽系邊緣，謝帕德說這就能說得通為何第九行星的軌道並非是個完美個圓圈、而是相當橢圓和長，因為它是在這樣非常混亂的環境下形成的。

謝帕德和特魯希洛已將這個發現，送交國際天文學聯合會的小行星中心(Minor Planet Center)鑑定。

(中時電子報)