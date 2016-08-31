8月31日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

獨派強逼林全下台

蔡英文總統百日執政滿意度大降，台獨教義派無法再挺，要求撤換行政院長林全。前總統府資政吳澧培昨天把炮口對準林院長，他說，林全絕對用不得、要下台，否則總統蔡英文沒有明天。台灣社社長張葉森更痛批林全，做不好還硬拗，「已鬧到成家庭革命了」。

印尼掃毒殺無赦 7台嫌判死

印尼政府大規模打擊毒品，對待外國人一樣不手軟。外交部發言人王珮玲昨表示，印尼政府繼1月判處企圖夾帶毒品入關的3名台灣人死刑定讞後，又有4名台灣毒販在印尼遭判死刑，但全案仍可上訴，尚未定讞。

國內首宗「惡意不履行交割」案 日商收購樂陞 49億淪芭樂票

國內出現首宗「惡意不履行交割」的公開收購破局案，外商百尺竿頭擬以每股128元公開收購樂陞3.8萬張股票，昨（30）日已確定不匯入交割款，宣告此案跳票；股務代理行中信銀今天上午開盤前必須退還所有應賣投資人樂陞股票。

蘋果日報

臭跩貓挨告抄襲

LINE貼圖首爆抄襲訴訟！熱門貼圖「妙可大王」創作者「妙可麻」、「妙可爸」，昨指控另款熱門貼圖「臭跩貓」的表情和動作，和妙可大王相似度高達9成，並到台北地檢署按鈴控告臭跩貓創作者「麻糬爸」違反《著作權法》，並揚言將要求LINE將臭跩貓貼圖下架，麻糬爸則發聲明反駁，強調「遭他人無端攻擊」，否認抄襲。

洪瑞珍三明治 菌超標

「洪瑞珍」三明治老招牌再度蒙塵！台中衛生局上月抽查20件生菜沙拉與三明治，其中10件不合格，且不少名店在列，包括台中知名餅店洪瑞珍、麥當勞及85度C；昨公布複檢結果，洪瑞珍招牌三明治大腸桿菌群仍超標，衛生局開罰3萬元。去年香港近90人食用洪瑞珍三明治後出現食物中毒症狀，洪瑞珍老顧客對老店又出包，痛批「太驚訝與失望，以後再也不買了！」

涉賄選 李全教當選無效定讞

國民黨籍台南市議長李全教確定失去議員及議長資格！台南高分院昨維持一審判決，認為李應對其競選團隊在市議員選舉中的賄選行為負責，宣判李議員當選無效定讞，李喪失議員和議長資格。李全教昨未出面，僅發文表示早有心理準備，強調他有宗教信仰，相信報應，犧牲他至少喚醒大家對政治的省思。和李水火不容的民進黨籍台南市長賴清德昨說：「這證明邪不勝正，近兩年的鬧劇終於劃下句點。」

聯合報

130億歐元！歐盟要蘋果補巨稅

歐盟反托拉斯監管部門卅日裁定，蘋果公司廿五年來享有愛爾蘭政府的非法援助，扭曲在歐洲的競爭，須向愛爾蘭政府補稅最高一百卅億歐元（約台幣四千六百四十七億元）。蘋果與愛爾蘭均表示將會提起上訴。

假修路 杉林溪包商是山老鼠

南投檢警破獲歷年來最大的山老鼠盜採集團。集團涉嫌買通杉林溪遊樂區與林務局員工，「開大門」讓集團假修路、真盜伐，杉林溪後山「阿里山林業事業區」上萬公頃珍貴林地，成為集團盜採樂園長達十年，並從盜伐到藝品店「一條龍」經營，粗估獲利破億。

林全：兆豐「未申報」 未確認「洗錢」

行政院長林全昨天強調，目前兆豐銀案是被美方以「未申報」處理，未確認「洗錢」。但行政院獲悉此事已一個月，為何調查沒有進度？林全說，此案困難，跟我們與美國紐約州簽訂的MOU（金融監理合作瞭解備忘錄）的規定及權責有關。

自由時報

徹查兆豐案 政院成立督導小組

政府追究兆豐銀紐約分行遭美重罰案行政、刑事責任，但金管會及法務部清查能力也遭質疑，行政院長林全昨天火速宣佈成立行政院層級的督導小組，由行政院副院長林錫耀負責，督導小組也已敲定七位成員，今天將立即開會；林全強調，追查責任「沒有上限」。

樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬

這次百尺竿頭公開收購樂陞股票溢價高達二十一％，因此一票散戶搶著上車買股應賣，竟有小股東用人頭戶買了上千張樂陞，恐慘賠四千多萬元。投資人保護中心（投保中心）董事長邱欽庭表示，跨海求償成功有前例，之前投保就曾代替投資人向爾必達求償；將儘快取得樂陞投資人授權，對百尺竿頭進行「催告」，若對方無善意回應，將跨海求償。

李全教條款第一遭 南市議長補選將記名投票

台南市議長李全教議員當選無效定讞後，議會將進行議長補選，這也將是被稱為李全教條款的地制法修法五月通過後，首度適用，屆時將採記名投票方式進行。

(中時電子報)